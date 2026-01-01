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-10 %
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка
Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка

Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка

Falcon Eyes
Артикул: MTG-0520

Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка. 

Для создания сфокусированного светового потока с проекцией на фоне или объекте светотеневого рисунка, сформированного маской Gobo, цветовых или световых акцентов. Байонет Bowens (сменное кольцо), металлический корпус. Встроенная фокусировочная линза, ирисовая диафрагма. Маски Gobo, цветные фильтры, держатель в комплекте.

Описание

Предназначена для формирования сфокусированного светового потока, цветовых или световых акцентов на объекте съемки или фоне – для чего в комплект входят маски Gobo и цветные фильтры. Применяется во время фото и видеосъемок, помогая создавать интересные световые рисунки, имитирующие тень от жалюзи, дерева, молнии и других объектов на стене или фоне, или просто окрашивая сцену или модель.

Фокусировочная линза-объектив, изготовленная из оптического стекла, имеет встроенную ирисовую диафрагму и позволяет создать равномерный направленный пучок света, задавая диаметр и резкость границ. Регулируя положение фокусировочной линзы можно изменять степень размытия границ формируемого контура и резкость светового рисунка.

Маски Gobo – это модификаторы света, которые выполнены в виде металлического трафарета с перфорацией определённого рисунка. В комплект входят 15 масок Gobo с изображениями диагональных полос, вспышек, точек, кругов, веток и другие.

Перед установкой в проекционную насадку, выбранная маска Gobo закрепляется в быстросъемном креплении металлического держателя. Возможно одновременное использование одного из четырех цветных фильтров (синий, зеленый, красный, желтый) и маски для создания цветного светотеневого рисунка. Держатель устанавливается в специальное посадочное место проекционной насадки, смена масок происходит быстро и легко. Маски можно изготавливать и самостоятельно, при выборе материала для них следует учитывать температурный режим эксплуатации.

Оптическая насадка устанавливается на студийные фотовспышки и светодиодные осветители с байонетом Bowens.

Характеристики:

  • Размер светового пятна (с расстояния 1 м)

 - минимальный - 11 см

 - максимальный - 48 см

  • Адаптер - Bowens (сменный, 152 мм)
  • Диаметр линзы - 91 мм
  • Диаметр маски - 59 мм
  • Общая длина насадки - 280 мм
  • Диаметр насадки - 180 мм
  • Маски Gobo - 15 шт
  • Цветные фильтры - 4 шт (синий, зеленый, красный, желтый)
  • Материал - алюминиевый сплав, сталь
  • Вес насадки - 1.24 кг

Комплектация

  • Насадка оптическая со сменным байонетом Bowens – 1 шт
  • Держатель масок Gobo – 1 шт
  • Маски Gobo - 15 шт
  • Цветные фильтры - 4 шт (синий, зеленый, красный, желтый)

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