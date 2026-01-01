Falcon Eyes FEA-OST2 BW оптическая насадка. 

Описание

Предназначена для формирования сфокусированного светового потока, цветовых или световых акцентов на объекте съемки или фоне – для чего в комплект входят маски Gobo и цветные фильтры. Применяется во время фото и видеосъемок, помогая создавать интересные световые рисунки, имитирующие тень от жалюзи, дерева, молнии и других объектов на стене или фоне, или просто окрашивая сцену или модель.

Фокусировочная линза-объектив, изготовленная из оптического стекла, имеет встроенную ирисовую диафрагму и позволяет создать равномерный направленный пучок света, задавая диаметр и резкость границ. Регулируя положение фокусировочной линзы можно изменять степень размытия границ формируемого контура и резкость светового рисунка.

Маски Gobo – это модификаторы света, которые выполнены в виде металлического трафарета с перфорацией определённого рисунка. В комплект входят 15 масок Gobo с изображениями диагональных полос, вспышек, точек, кругов, веток и другие.

Перед установкой в проекционную насадку, выбранная маска Gobo закрепляется в быстросъемном креплении металлического держателя. Возможно одновременное использование одного из четырех цветных фильтров (синий, зеленый, красный, желтый) и маски для создания цветного светотеневого рисунка. Держатель устанавливается в специальное посадочное место проекционной насадки, смена масок происходит быстро и легко. Маски можно изготавливать и самостоятельно, при выборе материала для них следует учитывать температурный режим эксплуатации.

Оптическая насадка устанавливается на студийные фотовспышки и светодиодные осветители с байонетом Bowens.

Характеристики:

Размер светового пятна (с расстояния 1 м)

- минимальный - 11 см

- максимальный - 48 см