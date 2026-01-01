GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога

Арт. NVF-2363

Grifon SLB-T – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.

С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,55 кг.

