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-10 %
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога
GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога

GreenBean GBStand 280 GTA cтойка-тренога

GreenBean
Артикул: DAN-5411

Стойка-тренога GreenBean GBStand 280 GTA.

Четырехсекционная стойка, рабочая высота 82-280 см. Длина в сложенном виде - 82 см. Максимальная нагрузка до 4 кг. Оборудована воздушным амортизатором, стальным шпиготом 5/8" и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 1,8 кг.

Описание

Компактная четырехсекционная алюминиевая стойка со съемной телескопической колонной. Секции колонны фиксируются винтовыми зажимами.

Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы ее демонтировать следует открутить защитную крышку.

Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально.

Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • количество секций - 4
  • максимальная высота - 280 см
  • минимальная высота - 82 см
  • размах треноги - 90 см в окружности
  • длина в сложенном виде - 82 см
  • диаметр секций - 19/22,4/26/29,5 мм
  • диаметр ног - 22 мм
  • установочные адаптеры - шаровая миниголова, шпигот 5/8" с резьбой 1/4" и 3/8"
  • амортизация - воздушная
  • материал стойки - алюминий
  • зажимы-фиксаторы - винтовые
  • вес - 1,8 кг

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