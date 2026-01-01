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Falcon Eyes Light Cube 60 LED фотобокс 60 см с освещением
Falcon Eyes Light Cube 60 LED фотобокс 60 см с освещением
Falcon Eyes Light Cube 60 LED фотобокс 60 см с освещением

Falcon Eyes Light Cube 60 LED фотобокс 60 см с освещением

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8836

Falcon Eyes Light Cube 60 LED - фотобокс для предметной съемки, размер - 60х60х60 см.

Фотобокс имеет фронтальное окно 37х48 см (три отверстия в крышке окна 11 см), верхнее окно диаметром 12 см. Подсветку осуществляют две светодиодные линейки по 44 светодиодов на каждой. 

Описание

онструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источника света. Цветовая температура светодиодных осветителей - 5500К. Лайт-куб имеет внутренние серебристые текстурированные стенки, которые равномерно заполняют его отраженным светом.

Светодиодные линейки установлены на верхней крышке фотобокса, их можно легко переместить вдоль крышки, благодаря системе липких лент (велкро). Монтаж конструкции осуществляется также с помощью липких лент, расположенных по периметру стенок.

Фотобокс имеет откидную переднюю панель со встроенным съемочным окном 37х48 см и отверстием диаметром 11 см, а также верхний люк диаметром 12 см для съемки с верхнего ракурса. Модель поставляется с черным, белым и оранжевым пластиковыми фонами для размещения разных цветных предметов.


Характеристики:

  • размер фотобокса, см - 60х60х60
  • размер в сложенном состоянии, см - 63х63х3
  • источник света - 2 линейки по 44 светодиодов
  • потребляемая мощность, Вт - 23
  • цветовая температура, К - 5500к±200
  • индекс цветопередачи - ≥90
  • количество фонов в комплекте - 3 (черный, белый и оранжевый)
  • материал каркаса/корпуса - сталь/синтетическая ткань
  • вес (без фонов), кг - 3
  • размер упаковки, мм - 690х660х100
  • вес в упаковке, кг - 5

Комплектация

  • Корпус фотобокса с каркасом.
  • Светодиодная линейка - 2 шт.
  • Велкро-крепление линейки - 4 шт.
  • Пластиковый фон - 3 шт.
  • Сетевой адаптер. 
  • Руководство по эксплуатации.

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