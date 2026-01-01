Характеристики:
- высота штатива, см – 15
- количество светодиодов – 10
- мощность, W – 7
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.
Характеристики:
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Фон пластиковый Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро, размер - 1х2 м.
Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.