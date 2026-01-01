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FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки

FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки

FST
Артикул: NVF-7725

FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки.  Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.

Описание

Характеристики:

  • высота штатива, см – 15
  • количество светодиодов – 10
  • мощность, W – 7

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Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро, размер - 1х2 м.

Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.

4 930 ₽
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