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Aurora ALD 120 Blue фон для лайтбокса 120х220 см синий
Aurora ALD 120 Blue фон для лайтбокса 120х220 см синий
Aurora ALD 120 Blue фон для лайтбокса 120х220 см синий

Aurora ALD 120 Blue фон для лайтбокса 120х220 см синий

Aurora
Артикул: NVF-7539

Aurora ALD 120 Blue - фон съемный для лайтбокса.

Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 120х220 см. 

Описание

Aurora ALD 120 Blue фон для лайтбокса 120х220 см синий

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Наличие
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