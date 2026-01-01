Aurora ALD 120 Blue фон для лайтбокса 120х220 см синий

Арт. NVF-7725FST F-LED7 светодиодный осветитель для предметной съемки
Наличие
в наличии 1-3 шт
FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora ALD 120 Blue - фон съемный для лайтбокса.
Фон для лайтбокса (фотобокса), устанавливается в лайтбоксе при помощи крепления липучка. Идеально подходит для предметной съемки. Цвет - синий, размер - 120х220 см.
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FST F-LED7 – светодиодный осветитель для предметной съемки. Дополнительным удобством является наличие у устройства ножек.