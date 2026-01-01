Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м

Описание

Fotokvant BP-0113 Pink mat – пластиковый фон нежно-розовый матовый 1.0×1.3 м

Fotokvant BP-0113 Pink mat (артикул NVF-7890) – это матовый пластиковый студийный фон размером 1.0×1.3 метра в нежно-розовом цвете. Фон имеет гладкую, приятную на ощупь фактуру и небликующую поверхность, что делает его идеальным выбором для предметной фотографии, макросъёмки и портретов, где требуется мягкий, рассеянный свет без отражений.

Розовый фон – это универсальный и тёплый цвет, который добавляет кадру мягкость, романтичность и нежность. Он идеально подходит для съёмки товаров, рассчитанных на женскую аудиторию, детских товаров, косметики, аксессуаров и других объектов, где требуется создать лёгкую, уютную атмосферу. Фон легко моется, долговечен и поставляется в компактном рулоне для удобного хранения.

Что снимать на розовом фоне

Розовый фон – это мощный инструмент для создания настроения в кадре. Он работает лучше всего с объектами и цветами, которые подчёркивают его мягкость или, наоборот, создают интересный контраст. Вот рекомендации:

По типу товаров:

Косметика и парфюмерия: флаконы духов, кремы, румяна, помады – розовый фон подчёркивает женственность и нежность продукции.

флаконы духов, кремы, румяна, помады – розовый фон подчёркивает женственность и нежность продукции. Украшения и аксессуары: серьги, кольца, браслеты, заколки для волос, сумки – создаёт романтичный и элегантный контекст.

серьги, кольца, браслеты, заколки для волос, сумки – создаёт романтичный и элегантный контекст. Детские товары: игрушки, одежда для девочек, аксессуары для малышей – розовый фон ассоциируется с детством и нежностью.

игрушки, одежда для девочек, аксессуары для малышей – розовый фон ассоциируется с детством и нежностью. Цветы и флористика: букеты, отдельные цветы, композиции – розовый фон создаёт нежный и естественный контекст.

букеты, отдельные цветы, композиции – розовый фон создаёт нежный и естественный контекст. Продукты питания (десерты): пирожные, конфеты, капкейки, зефир – розовый фон подчёркивает сладость и визуальную привлекательность.

пирожные, конфеты, капкейки, зефир – розовый фон подчёркивает сладость и визуальную привлекательность. Текстиль: постельное бельё, подушки, пледы – мягкий фон усиливает ощущение комфорта и уюта.

По цветам товаров (лучшие сочетания):

Белый и кремовый: создаёт нежный, воздушный, минималистичный образ – идеально для косметики, свадебных аксессуаров.

создаёт нежный, воздушный, минималистичный образ – идеально для косметики, свадебных аксессуаров. Золотой и латунный: тёплые металлы на розовом фоне смотрятся благородно и дорого – для украшений, парфюма.

тёплые металлы на розовом фоне смотрятся благородно и дорого – для украшений, парфюма. Чёрный и тёмно-серый: создаёт стильный контраст, делает акцент на форме и текстуре – для очков, сумок, техники.

создаёт стильный контраст, делает акцент на форме и текстуре – для очков, сумок, техники. Мятный и бирюзовый: пастельные контрастные цвета создают свежий, «конфетный» образ – для детских товаров, посуды.

пастельные контрастные цвета создают свежий, «конфетный» образ – для детских товаров, посуды. Коралловый и персиковый: монохромная гамма в тёплых тонах – для косметики, цветов.

монохромная гамма в тёплых тонах – для косметики, цветов. Серебряный и хром: холодный металл на розовом фоне даёт элегантный, современный контраст – для гаджетов, украшений.

По стилю и направлению съёмки:

Бьюти-съёмка: розовый фон – классика для косметической, парфюмерной и уходовой фотографии.

розовый фон – классика для косметической, парфюмерной и уходовой фотографии. Fashion (женская и детская одежда): для каталогов, соцсетей, рекламных кампаний.

для каталогов, соцсетей, рекламных кампаний. Фуд-фотография (десерты): розовый фон делает сладости более аппетитными и «дорогими».

розовый фон делает сладости более аппетитными и «дорогими». Свадебная и романтическая съёмка: нежный фон подчёркивает настроение любви и нежности.

нежный фон подчёркивает настроение любви и нежности. Flat-lay и предметная съёмка: идеальный фон для раскладок и композиций с несколькими объектами.

Ключевые особенности

Матовое покрытие: не бликует, даёт ровный рассеянный свет.

не бликует, даёт ровный рассеянный свет. Гладкая фактура: идеально для макросъёмки и предметной фотографии.

идеально для макросъёмки и предметной фотографии. Нежно-розовый цвет: добавляет мягкость, теплоту и романтику кадру.

добавляет мягкость, теплоту и романтику кадру. Прочный пластик: долговечный, легко моется, не рвётся.

долговечный, легко моется, не рвётся. Компактный рулон: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

Тип: пластиковый студийный фон

пластиковый студийный фон Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: BP-0113 Pink mat

BP-0113 Pink mat Цвет: нежно-розовый

нежно-розовый Размер: 1.0 × 1.3 м

1.0 × 1.3 м Поверхность: матовая

матовая Упаковка: рулон

рулон Применение: предметная съёмка, макросъёмка, портреты

Как использовать фон

Разверните рулон: аккуратно разверните пластиковый фон на ровной поверхности. Установка: закрепите фон на стойке, столе или перекладине с помощью зажимов. Размещение объекта: поместите объект съёмки на фон. Съёмка: при необходимости очистите поверхность от пыли влажной тканью.

Преимущества пластикового фона

Долговечность: не рвётся, не мнётся, в отличие от бумаги.

не рвётся, не мнётся, в отличие от бумаги. Лёгкость в уходе: легко моется, не боится влаги.

легко моется, не боится влаги. Универсальность: подходит для фото и видео.

подходит для фото и видео. Компактность: хранится в рулоне, не занимает много места.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение