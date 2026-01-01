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Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м

Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м

Fotokvant
Артикул: NVF-7890

Fotokvant BP-0113 Pink mat – фон пластиковый. Цвет розовый. Матовый. Размер, м – 1,0х1,3. Матовый пластиковый студийный фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. Обратите внимание, что цвет на экране может отличаться от цвета товара в зависимости от монитора. При заказе уточняйте у менеджера.

Описание

Fotokvant BP-0113 Pink mat – пластиковый фон нежно-розовый матовый 1.0×1.3 м

Fotokvant BP-0113 Pink mat (артикул NVF-7890) – это матовый пластиковый студийный фон размером 1.0×1.3 метра в нежно-розовом цвете. Фон имеет гладкую, приятную на ощупь фактуру и небликующую поверхность, что делает его идеальным выбором для предметной фотографии, макросъёмки и портретов, где требуется мягкий, рассеянный свет без отражений.

Розовый фон – это универсальный и тёплый цвет, который добавляет кадру мягкость, романтичность и нежность. Он идеально подходит для съёмки товаров, рассчитанных на женскую аудиторию, детских товаров, косметики, аксессуаров и других объектов, где требуется создать лёгкую, уютную атмосферу. Фон легко моется, долговечен и поставляется в компактном рулоне для удобного хранения.

Что снимать на розовом фоне

Розовый фон – это мощный инструмент для создания настроения в кадре. Он работает лучше всего с объектами и цветами, которые подчёркивают его мягкость или, наоборот, создают интересный контраст. Вот рекомендации:

По типу товаров:

  • Косметика и парфюмерия: флаконы духов, кремы, румяна, помады – розовый фон подчёркивает женственность и нежность продукции.
  • Украшения и аксессуары: серьги, кольца, браслеты, заколки для волос, сумки – создаёт романтичный и элегантный контекст.
  • Детские товары: игрушки, одежда для девочек, аксессуары для малышей – розовый фон ассоциируется с детством и нежностью.
  • Цветы и флористика: букеты, отдельные цветы, композиции – розовый фон создаёт нежный и естественный контекст.
  • Продукты питания (десерты): пирожные, конфеты, капкейки, зефир – розовый фон подчёркивает сладость и визуальную привлекательность.
  • Текстиль: постельное бельё, подушки, пледы – мягкий фон усиливает ощущение комфорта и уюта.

По цветам товаров (лучшие сочетания):

  • Белый и кремовый: создаёт нежный, воздушный, минималистичный образ – идеально для косметики, свадебных аксессуаров.
  • Золотой и латунный: тёплые металлы на розовом фоне смотрятся благородно и дорого – для украшений, парфюма.
  • Чёрный и тёмно-серый: создаёт стильный контраст, делает акцент на форме и текстуре – для очков, сумок, техники.
  • Мятный и бирюзовый: пастельные контрастные цвета создают свежий, «конфетный» образ – для детских товаров, посуды.
  • Коралловый и персиковый: монохромная гамма в тёплых тонах – для косметики, цветов.
  • Серебряный и хром: холодный металл на розовом фоне даёт элегантный, современный контраст – для гаджетов, украшений.

По стилю и направлению съёмки:

  • Бьюти-съёмка: розовый фон – классика для косметической, парфюмерной и уходовой фотографии.
  • Fashion (женская и детская одежда): для каталогов, соцсетей, рекламных кампаний.
  • Фуд-фотография (десерты): розовый фон делает сладости более аппетитными и «дорогими».
  • Свадебная и романтическая съёмка: нежный фон подчёркивает настроение любви и нежности.
  • Flat-lay и предметная съёмка: идеальный фон для раскладок и композиций с несколькими объектами.

Ключевые особенности

  • Матовое покрытие: не бликует, даёт ровный рассеянный свет.
  • Гладкая фактура: идеально для макросъёмки и предметной фотографии.
  • Нежно-розовый цвет: добавляет мягкость, теплоту и романтику кадру.
  • Прочный пластик: долговечный, легко моется, не рвётся.
  • Компактный рулон: удобное хранение и транспортировка.

Технические характеристики

  • Тип: пластиковый студийный фон
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: BP-0113 Pink mat
  • Цвет: нежно-розовый
  • Размер: 1.0 × 1.3 м
  • Поверхность: матовая
  • Упаковка: рулон
  • Применение: предметная съёмка, макросъёмка, портреты

Как использовать фон

  1. Разверните рулон: аккуратно разверните пластиковый фон на ровной поверхности.
  2. Установка: закрепите фон на стойке, столе или перекладине с помощью зажимов.
  3. Размещение объекта: поместите объект съёмки на фон.
  4. Съёмка: при необходимости очистите поверхность от пыли влажной тканью.

Преимущества пластикового фона

  • Долговечность: не рвётся, не мнётся, в отличие от бумаги.
  • Лёгкость в уходе: легко моется, не боится влаги.
  • Универсальность: подходит для фото и видео.
  • Компактность: хранится в рулоне, не занимает много места.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните фон в рулоне в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
  • При загрязнении протирайте влажной мягкой тканью.
  • Не используйте абразивные чистящие средства – они могут повредить матовую поверхность.

Комплектация

В стандартную поставку входит пластиковый фон Fotokvant BP-0113 Pink mat в рулоне.

Зажимы, стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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