Fotokvant BP-0113 Pink mat фон пластиковый нежно-розовый матовый 1,0х1,3 м

Fotokvant BP-0113 Pink mat – пластиковый фон нежно-розовый матовый 1.0×1.3 м
Fotokvant BP-0113 Pink mat (артикул NVF-7890) – это матовый пластиковый студийный фон размером 1.0×1.3 метра в нежно-розовом цвете. Фон имеет гладкую, приятную на ощупь фактуру и небликующую поверхность, что делает его идеальным выбором для предметной фотографии, макросъёмки и портретов, где требуется мягкий, рассеянный свет без отражений.
Розовый фон – это универсальный и тёплый цвет, который добавляет кадру мягкость, романтичность и нежность. Он идеально подходит для съёмки товаров, рассчитанных на женскую аудиторию, детских товаров, косметики, аксессуаров и других объектов, где требуется создать лёгкую, уютную атмосферу. Фон легко моется, долговечен и поставляется в компактном рулоне для удобного хранения.
Что снимать на розовом фоне
Розовый фон – это мощный инструмент для создания настроения в кадре. Он работает лучше всего с объектами и цветами, которые подчёркивают его мягкость или, наоборот, создают интересный контраст. Вот рекомендации:
По типу товаров:
- Косметика и парфюмерия: флаконы духов, кремы, румяна, помады – розовый фон подчёркивает женственность и нежность продукции.
- Украшения и аксессуары: серьги, кольца, браслеты, заколки для волос, сумки – создаёт романтичный и элегантный контекст.
- Детские товары: игрушки, одежда для девочек, аксессуары для малышей – розовый фон ассоциируется с детством и нежностью.
- Цветы и флористика: букеты, отдельные цветы, композиции – розовый фон создаёт нежный и естественный контекст.
- Продукты питания (десерты): пирожные, конфеты, капкейки, зефир – розовый фон подчёркивает сладость и визуальную привлекательность.
- Текстиль: постельное бельё, подушки, пледы – мягкий фон усиливает ощущение комфорта и уюта.
По цветам товаров (лучшие сочетания):
- Белый и кремовый: создаёт нежный, воздушный, минималистичный образ – идеально для косметики, свадебных аксессуаров.
- Золотой и латунный: тёплые металлы на розовом фоне смотрятся благородно и дорого – для украшений, парфюма.
- Чёрный и тёмно-серый: создаёт стильный контраст, делает акцент на форме и текстуре – для очков, сумок, техники.
- Мятный и бирюзовый: пастельные контрастные цвета создают свежий, «конфетный» образ – для детских товаров, посуды.
- Коралловый и персиковый: монохромная гамма в тёплых тонах – для косметики, цветов.
- Серебряный и хром: холодный металл на розовом фоне даёт элегантный, современный контраст – для гаджетов, украшений.
По стилю и направлению съёмки:
- Бьюти-съёмка: розовый фон – классика для косметической, парфюмерной и уходовой фотографии.
- Fashion (женская и детская одежда): для каталогов, соцсетей, рекламных кампаний.
- Фуд-фотография (десерты): розовый фон делает сладости более аппетитными и «дорогими».
- Свадебная и романтическая съёмка: нежный фон подчёркивает настроение любви и нежности.
- Flat-lay и предметная съёмка: идеальный фон для раскладок и композиций с несколькими объектами.
Ключевые особенности
- Матовое покрытие: не бликует, даёт ровный рассеянный свет.
- Гладкая фактура: идеально для макросъёмки и предметной фотографии.
- Нежно-розовый цвет: добавляет мягкость, теплоту и романтику кадру.
- Прочный пластик: долговечный, легко моется, не рвётся.
- Компактный рулон: удобное хранение и транспортировка.
Технические характеристики
- Тип: пластиковый студийный фон
- Бренд: Fotokvant
- Модель: BP-0113 Pink mat
- Цвет: нежно-розовый
- Размер: 1.0 × 1.3 м
- Поверхность: матовая
- Упаковка: рулон
- Применение: предметная съёмка, макросъёмка, портреты
Как использовать фон
- Разверните рулон: аккуратно разверните пластиковый фон на ровной поверхности.
- Установка: закрепите фон на стойке, столе или перекладине с помощью зажимов.
- Размещение объекта: поместите объект съёмки на фон.
- Съёмка: при необходимости очистите поверхность от пыли влажной тканью.
Преимущества пластикового фона
- Долговечность: не рвётся, не мнётся, в отличие от бумаги.
- Лёгкость в уходе: легко моется, не боится влаги.
- Универсальность: подходит для фото и видео.
- Компактность: хранится в рулоне, не занимает много места.
Совместимость с аксессуарами
- Зажимы для фонов: Fotokvant CL-P100 или Fotokvant CL-C35.
- Стойки и перекладины: системы установки пластикового фона
Уход и хранение
- Храните фон в рулоне в сухом месте, защищённом от прямых солнечных лучей.
- При загрязнении протирайте влажной мягкой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства – они могут повредить матовую поверхность.