Manfrotto MH804-3W головка для штатива

Технические характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 4
- пузырьковый уровень – есть
- диапазон панорамирования, град. – 360
- диапазон наклона, град. – от +90 до -30
- резьба для установки на штатив, дюйм – 3/8 (16 мм)
- высота, см – 12
- вес, кг – 0,75
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.
Технические характеристики:
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Фон пластиковый Wansen PB-1220 белый, размер - 1,2х2 м.
Двусторонний, пластиковый, фон белого цвета. Одна сторона матовая, другая - глянцевая. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,2х2 м.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.