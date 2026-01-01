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Manfrotto MH804-3W головка для штатива
Manfrotto MH804-3W головка для штатива

Manfrotto MH804-3W головка для штатива

Manfrotto
Артикул: OLE-1170

Manfrotto MH804-3W – профессиональная трехосная головка с быстросъемной площадкой 200PL. Пузырьковый уровень дает возможность быстро и точно установить камеру. Максимально допустимая нагрузка – до 4 кг.

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • пузырьковый уровень – есть
  • диапазон панорамирования, град. – 360
  • диапазон наклона, град. – от +90 до -30
  • резьба для установки на штатив, дюйм – 3/8 (16 мм)
  • высота, см – 12
  • вес, кг – 0,75

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