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Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме

Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме

Fotokvant
Артикул: DAN-5096

Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.

Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.

Описание

Предлагаемые к продаже шторы шьются по индивидуальному заказу. Ширина полотна - 2,8 м. Если необходимы шторы большей ширины, чем 2,8 м, они будут иметь аккуратный шов.

Внимание! При заказе сразу указывайте необходимые размеры.

Шторы шьются из рулонного материала ширина которого составляет 2,8 м. Обратите внимание, что если вы заказываете шторы на всю ширину рулона, то ширина конечного продукта будет на 4 см меньше, так как края материала обрабатываются, т.е. подшиваются!

Если вы хотите заказать ширину больше 2,8 метра, то недостающий размер пришивается равномерно с каждой стороны к рулонному полотну, чтобы в конечном итоге получился необходимый заказчику размер.



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