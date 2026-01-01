Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серые на тесьме

Описание

Предлагаемые к продаже шторы шьются по индивидуальному заказу. Ширина полотна - 2,8 м. Если необходимы шторы большей ширины, чем 2,8 м, они будут иметь аккуратный шов.



Внимание! При заказе сразу указывайте необходимые размеры.

Шторы шьются из рулонного материала ширина которого составляет 2,8 м. Обратите внимание, что если вы заказываете шторы на всю ширину рулона, то ширина конечного продукта будет на 4 см меньше, так как края материала обрабатываются, т.е. подшиваются!

Если вы хотите заказать ширину больше 2,8 метра, то недостающий размер пришивается равномерно с каждой стороны к рулонному полотну, чтобы в конечном итоге получился необходимый заказчику размер.







