Fotokvant SND120 поворотный стол 12 см для 3D-съемки

Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, обуви, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. для интернет магазинов. Подходит для съемки, как с импульсными источниками света, так и с постоянным светом.
Характеристики:
- диаметр столешницы - 12 см
- максимальная нагрузка - 2 кг
- скорость вращения - 1 оборот за 15 сек
- материал - пластик
- размер - 12 х 4.5 см
- питание от сети ( сетевой адаптер в комплект не входит),
или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят)
- вес - 215 гр. ( без батареек )
Скорость вращения указана приблизительно ( возможна небольшая погрешность ).
Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.