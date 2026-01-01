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Fotokvant SND120 поворотный стол 12 см для 3D-съемки
Fotokvant SND120 поворотный стол 12 см для 3D-съемки
Fotokvant SND120 поворотный стол 12 см для 3D-съемки
Fotokvant SND120 поворотный стол 12 см для 3D-съемки

Fotokvant SND120 поворотный стол 12 см для 3D-съемки

Fotokvant
Артикул: DAN-9258

Поворотный стол Fotokvant SND120 - стол в бюджетном ценовом диапазоне, для предметной фотосъемки и 3D-сканирования. Диаметр столешницы -12 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Изготовлен из пластика. Скорость вращения столешницы - 1 оборот за 15 сек. Направление вращения (по часовой стрелке или против).

Описание


Поворотный стол представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Предназначен для фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки небольших предметов, обуви, посуды, ювелирных изделий бижутерии и т.д. для интернет магазинов. Подходит для съемки, как с импульсными источниками света, так и с постоянным светом.

Характеристики:

  • диаметр столешницы - 12 см
  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • скорость вращения - 1 оборот за 15 сек
  • материал - пластик
  • размер - 12 х 4.5 см
  • питание от сети ( сетевой адаптер в комплект не входит),
    или от батареек типа АА x 3 шт ( батарейки в комплект не входят)
  • вес - 215 гр. ( без батареек )

Скорость вращения указана приблизительно ( возможна небольшая погрешность ).
Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик.

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