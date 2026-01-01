AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB

Описание

AVMATRIX PVS0613U – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет коммутировать сигналы видеоисточников, микшировать аудиосигналы и использовать различные эффекты переходов при создании видеопрограмм. Формат входного сигнала определяется на входе автоматически, в то время как формат для PGM выхода может быть определен в настройках устройства, для совместимости с большим количеством различного оборудования и более гибкого применения.

Устройство также позволяет легко транслировать выступления и презентации через порт USB3.0 компьютера.

Видеомикшер оснащен собственным 13,3-дюймовым ЖК-монитором Full HD, что позволяет использовать устройство в самых разных местах для проведения мероприятий, семинаров и т.д.

USB выход для потокового воспроизведения

Видеомикшер PVS0613U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

IPS FHD дисплей 13,3''

Универсальный видеомикшер в прочном металлическом корпусе имеет встроенный 13,3-дюймовый FHD IPS экран. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW и PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, просматривать реальное время и настройки меню.

Мультиформатность и масштабирование

6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.

Многооконный мониторинг

Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.

Режим PIP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна

Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.

Эффекты перехода

Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.

Аудиомикшер

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

Прочный и портативный

Благодаря продуманной конструкции и прочному металлическому корпусу видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.

Множество интерфейсов

4×SDI и 2xHDMI входа, 2xSDI и 1×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xSDI и 1xHDMI многооконный выход. Разъемы интерфейса скрыты в корпусе, что позволяет защитить их от повреждений.

Широкая сфера применения

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Основные характеристики