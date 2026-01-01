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AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB
AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB

AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB

AVMATRIX
Артикул: DAN-9227

Портативный 6 канальный мультиформатный видеомикшер 4×SDI и 2×HDMI входа, ЖК-дисплей 13.3'', мультиформатность, масштабирование, многооконный мониторинг, «картинка в картинке», эффекты перехода, встроенный аудиомикшер, прямая потоковая трансляция (UVC) через USB 3.0.

Описание

AVMATRIX PVS0613U – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет коммутировать сигналы видеоисточников, микшировать аудиосигналы и использовать различные эффекты переходов при создании видеопрограмм. Формат входного сигнала определяется на входе автоматически, в то время как формат для PGM выхода может быть определен в настройках устройства, для совместимости с большим количеством различного оборудования и более гибкого применения.

Устройство также позволяет легко транслировать выступления и презентации через порт USB3.0 компьютера.

Видеомикшер оснащен собственным 13,3-дюймовым ЖК-монитором Full HD, что позволяет использовать устройство в самых разных местах для проведения мероприятий, семинаров и т.д.

USB выход для потокового воспроизведения

Видеомикшер PVS0613U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.

IPS FHD дисплей 13,3''

Универсальный видеомикшер в прочном металлическом корпусе имеет встроенный 13,3-дюймовый FHD IPS экран. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW и PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, просматривать реальное время и настройки меню.

Мультиформатность и масштабирование

6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.

Многооконный мониторинг

Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.

Режим PIP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна

Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.

Эффекты перехода

Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.

Аудиомикшер

Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.

Прочный и портативный

Благодаря продуманной конструкции и прочному металлическому корпусу видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.

Множество интерфейсов

4×SDI и 2xHDMI входа, 2xSDI и 1×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xSDI и 1xHDMI многооконный выход. Разъемы интерфейса скрыты в корпусе, что позволяет защитить их от повреждений.

Широкая сфера применения

Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.

Основные характеристики

  • Портативный дизайн "все в одном" с 13,3-дюймовым FHD ЖК-дисплеем

  • 6 входов: 4× SDI и 2 × HDMI входа

  • 2×SDI & 1×HDMI PGM выхода, 1×SDI & 1×HDMI multiview выход

  • 1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW

  • Прямая потоковая трансляция (класс UVC) через порт USB 3.0.

  • Мультиформатные входы с автоматическим определением формата входного сигнала, выбор формата для выходов PGM

  • Различные варианты управления переходами T-Bar/ AUTO/ CUT

  • Mix/ Fade/ Wipe эффекты переходов

  • Режим PIP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна

  • Встроенный аудиомикшер

  • Контакты GPIO для подключения сигналов Tally, интерфейс LAN для апгрейда ПО

  • Переход FTB (затемнение) для экстренных случаев

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