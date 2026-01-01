AVMATRIX PVS0613U портативный видеомикшер 6CH SDI USB

AVMATRIX PVS0613U – это универсальный 6-канальный видеомикшер, который позволяет коммутировать сигналы видеоисточников, микшировать аудиосигналы и использовать различные эффекты переходов при создании видеопрограмм. Формат входного сигнала определяется на входе автоматически, в то время как формат для PGM выхода может быть определен в настройках устройства, для совместимости с большим количеством различного оборудования и более гибкого применения.
Устройство также позволяет легко транслировать выступления и презентации через порт USB3.0 компьютера.
Видеомикшер оснащен собственным 13,3-дюймовым ЖК-монитором Full HD, что позволяет использовать устройство в самых разных местах для проведения мероприятий, семинаров и т.д.
USB выход для потокового воспроизведения
Видеомикшер PVS0613U оснащен выходом USB Type-C, при подключении видеомикшера к ПК, он сможет транслировать видеосигнал как веб-камера, захватывать несжатое видео и звук для потоковой трансляции контента в различное ПО и онлайн-платформы, такие как Twitch, Youtube, Zoom и др. Установка драйвера не требуется, видеомикшер совместим с Windows 7/8/10, Linux и Mac OS.
IPS FHD дисплей 13,3''
Универсальный видеомикшер в прочном металлическом корпусе имеет встроенный 13,3-дюймовый FHD IPS экран. На экране можно удобно просматривать сигналы PVW и PGM со звуковой дорожкой, использовать многооконный мониторинг, просматривать реальное время и настройки меню.
Мультиформатность и масштабирование
6 различных источников видео SD и HD форматов могут быть обнаружены и отображены одновременно. Сигнал на выходе PGM можно масштабировать, включая форматы 1080i и 1080p.
Многооконный мониторинг
Многооконный выход позволяет с легкостью контролировать 6 каналов источников, а также PVW и PGM сигналы одновременно на одном дисплее. Кроме того, в правом нижнем углу отображается текущее время и меню настроек.
Режим PIP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
Эффект позволяет разместить второе изображение перед/за основным изображением. Просто настройте размер и положение дополнительного окна, а затем запустите программу.
Эффекты перехода
Переход между сигналами PVW и PGM с эффектом WIPE/MIX/FADE с помощью рычага T-Bar или автоматически.
Аудиомикшер
Встроенный аудиомикшер позволяет комбинировать 2 внешних стерео сигнала XLR и RCA и 6 вложенных аудиосигналов.
Прочный и портативный
Благодаря продуманной конструкции и прочному металлическому корпусу видеомикшер невероятно удобен в эксплуатации и подходит для применения в самых различных условиях.
Множество интерфейсов
4×SDI и 2xHDMI входа, 2xSDI и 1×HDMI PGM выходы, 1xSDI AUX выход для PVW и PGM, 1xSDI и 1xHDMI многооконный выход. Разъемы интерфейса скрыты в корпусе, что позволяет защитить их от повреждений.
Широкая сфера применения
Универсальный 6-канальный видеомикшер может использоваться в различных сферах, например, кибеспортивных трансляциях, спортивных мероприятиях, организациях виртуальной студии, дистанционном обучении, интернет-трансляциях, на концертах и так далее.
Основные характеристики
Портативный дизайн "все в одном" с 13,3-дюймовым FHD ЖК-дисплеем
6 входов: 4× SDI и 2 × HDMI входа
2×SDI & 1×HDMI PGM выхода, 1×SDI & 1×HDMI multiview выход
1×SDI AUX выход, может быть назначен как PGM или PVW
Прямая потоковая трансляция (класс UVC) через порт USB 3.0.
Мультиформатные входы с автоматическим определением формата входного сигнала, выбор формата для выходов PGM
Различные варианты управления переходами T-Bar/ AUTO/ CUT
Mix/ Fade/ Wipe эффекты переходов
Режим PIP (картинка в картинке) с регулировкой размера и позиции окна
Встроенный аудиомикшер
Контакты GPIO для подключения сигналов Tally, интерфейс LAN для апгрейда ПО
Переход FTB (затемнение) для экстренных случаев