Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 24х30/100 л тонкая гладкая глянцевая нормальная

Описание

Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки.

Возможно как холодное, так и горячее глянцевание.

Производитель: Славич, Россия.

Размер: 24 х 30 см Количество: 25 листов

Светочувствительность по ISO 6846: Р125-Р200

Полезный интервал по ISO 6846: R80-R90

Подложка: тонкая

Поверхность: глянцевая

Текстура: гладкая

Контрастность: нормальная

Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90

Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)

Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)

Температура обработки: 20° С

Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.

Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.