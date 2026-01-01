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AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI
AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI

AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI

AVMATRIX
Артикул: DAN-9233

Кросс-конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB

Описание

SC2030 поддерживает различные комбинации преобразования между SDI/HDMI с автоматическим определением форматов. При выборе входа SDI или HDMI, для выхода одновременно будут доступны и SDI, и HDMI.

Характеристики:

  • Входы: HDMI×1 или SDI×1, аналоговый аудио×1
  • Выходы: 3G-SDI×2, HDMI×1
  • Повышающее/понижающее масштабирование и преобразование кадровых частот
  • Эмбедирование звука в исходящий сигнал
  • HDMI/SDI вход с автоматическим распознаванием и конфигурированием
  • Легкое управление с помощью DIP-переключателей
  • USB разъем для управления ПО и подачи питания
  • Двойной резьбовой фиксатор питания, для резервного источника
  • Съемный кронштейн для настенного монтажа

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