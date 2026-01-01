AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI

Артикул: DAN-9233

Кросс-конвертер AVMATRIX SC2030 UpDownCross для преобразования между сигналами SDI и HDMI. Выходной формат может реализовать UpDownCross масштабирование и преобразование частоты кадров. Он также поддерживает встраивание аналогового аудио. Все функции можно легко настроить с помощью встроенных DIP-переключателей или компьютера через порт microUSB