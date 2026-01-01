AVMATRIX SC2030 UpDownCross конвертер 3G-SDI/HDMI

SC2030 поддерживает различные комбинации преобразования между SDI/HDMI с автоматическим определением форматов. При выборе входа SDI или HDMI, для выхода одновременно будут доступны и SDI, и HDMI.
Характеристики:
- Входы: HDMI×1 или SDI×1, аналоговый аудио×1
- Выходы: 3G-SDI×2, HDMI×1
- Повышающее/понижающее масштабирование и преобразование кадровых частот
- Эмбедирование звука в исходящий сигнал
- HDMI/SDI вход с автоматическим распознаванием и конфигурированием
- Легкое управление с помощью DIP-переключателей
- USB разъем для управления ПО и подачи питания
- Двойной резьбовой фиксатор питания, для резервного источника
- Съемный кронштейн для настенного монтажа