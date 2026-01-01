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Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая контрастная

Славич "Унибром 160 БП" фотобумага 10х15/25 л тонкая гладкая глянцевая контрастная

Славич
Артикул: DAN-8402

Фотобумага «Унибром 160» общего назначения для контактной и проекционной печати.

Описание

Нейтрально-черный тон изображения, высокая белизна подложки.
Возможно как холодное, так и горячее глянцевание.
Производитель: Славич, Россия.
Размер: 10 х 15 см Количество: 25 листов
Светочувствительность по ISO 6846: P64 - P125
Полезный интервал по ISO 6846: R60 - R70
Подложка: баритовая подложка (БП)
Поверхность: глянцевая (ГЛ)
Текстура: тонкая, гладкая (ТГ)
Контрастность: контрастная (К)
Максимальная плотность Dmax, Б, не менее: 1.90
Время проявки: 2 мин. (проявитель СТ-1 или аналоги)
Время фиксирования: 10-15 мин. (фиксаж БКФ или аналоги)
Температура обработки: 20° С
Время промывки: длительное, 30 - 40 мин.
Промывка осуществляется в холодной проточной водопроводной воде.

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