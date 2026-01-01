AP лопатки для перемешивания химии

Концы лопаток имеют отверстия, облегчающие перемешивание жидкостей и ускоряющие растворение твёрдых реагентов.
Имеется прорезь для установки термометра.
В упаковке две AP лопатки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Концы лопаток имеют отверстия, облегчающие перемешивание жидкостей и ускоряющие растворение твёрдых реагентов.
Имеется прорезь для установки термометра.
В упаковке две AP лопатки.
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Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.
Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.
Проявитель сухой Darkroom D23.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин метоловый, выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.