Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка

Описание

Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу.

Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования: