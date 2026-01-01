Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка

Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу.
Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:
- Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;
- Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;
- Красный фильтр – коэффициент 2 или 3 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра.