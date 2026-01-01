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Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка

Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка

Silberra
Артикул: MTG-3051

Silberra BW 200-120 Limited Edition фотопленка. Панхроматическая негативная черно-белая фотопленка с высоким контрастом, высокой резкостью и мелким зерном. Номинальная чувствительность по ISO = 200. Выполнена на подложке из прозрачного полиэстера, обеспечивающей исключительную стабильность материала. 

Описание

Специальный материал подложки с гидрофобным покрытием не только ускоряет сушку негативов после проявки, но и препятствует образованию капельных следов; кроме того, пленка не скручивается при сушке и может размещаться в сушильных шкафах без дополнительных грузов внизу.

Использование желтых фильтров может существенно поднять контраст изображения, снижая при этом общую чувствительность эмульсии. Использование фильтров требует также коррекции в части экспонирования:

  • Желтый фильтр – коэффициент 1,5 от номинала;
  • Желто-оранжевый фильтр – коэффициент 1,8 от номинала;
  • Красный фильтр – коэффициент 2 или 3 от номинала, в зависимости от длины волны фильтра.

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