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Darkroom D23 проявитель сухой
Darkroom D23 проявитель сухой
Darkroom D23 проявитель сухой

Darkroom D23 проявитель сухой

Darkroom
Артикул: DAN-3665

Проявитель сухой Darkroom D23.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин метоловый, выравнивающий, мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

Описание

Бесщелочной проявитель для фотопленки. Предназначен для получения негативов невысокого контраста. Проявитель хорошо разделяет сильные света, допускает удлинение продолжительности обработки без опасности перепроявки.

Проявители для обработки черно-белой фотопленки имеют различные свойства. Доступны проявители в виде порошков и концентратов, имеются одно- и двух растворные.

По типам все проявители можно классифицировать на нормально работающие, контрастные, мягко работающие, мелкозернистые, выравнивающие, быстродействующие и специальные проявители (низко - и высокотемпературные, повышающие и снижающие светочувствительность фотоматериала и др.).

Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

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