Ilford FP4 125 Plus/120 фотопленка

Описание

Фотопленка обладает мелким зерном и высокой резкостью. По заявлениям производителя она может быть переэкспонирована на 6 ступеней или недоэкспонирована на 2. Кроме классической фотографии эта пленку можно использовать в научной, технической и промышленной фотографии.