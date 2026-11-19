В магазин «Фотогора» пришло большое поступление крепёжных аксессуаров — зажимов, держателей, клипс, муфт и адаптеров. Это те «незаметные герои» студии и выездной съёмки, без которых не обходится ни одна сборка оборудования: они фиксируют свет, фоны, смартфоны, микрофоны и камеры там, где нет штатного крепления. Рассказываем, что нового появилось на складе и для каких задач пригодится каждый аксессуар.

Мини-штатив и шаровая голова — база для лёгкой техники

Fotokvant TM-05 — настольный мини-штатив с шаровой головой. Рабочая высота регулируется от 14 до 20 см, максимальная нагрузка — 300 г, монтажное соединение — стандартная резьба 1/4 дюйма, вес всего 50 г. Отличный выбор для предметной съёмки и подсветки: в отзыве покупатель отмечает, что ставит на него свет для предметки и ценит «супер-компактность». Для установки смартфона рекомендуется использовать держатель Fotokvant SM-CL1.

Fotokvant HB-01 Ballhead — компактная шаровая голова для штатива с резьбами 1/4" и 3/8", нагрузкой до 3 кг и весом 130 г. Диаметр шара 26 мм обеспечивает плавное и точное позиционирование камеры под любым углом. Корпус из анодированного авиационного алюминия — лёгкий, прочный и устойчивый к коррозии. Подходит для беззеркальных и зеркальных камер, экшн-камер и веб-камер, идеальна для путешествий и выездных съёмок.

Зажимы и клипсы — фиксация где угодно

Fotokvant RCL-S2 («Краб») — металлический зажим-струбцина, получивший прозвище за сходство с клешнёй. Диапазон захвата — от 10 до 41 мм, что позволяет крепить его на студийные стойки, штанги, трубы и плоские поверхности (столы, полки). На корпусе есть две стандартные фоторезьбы — 1/4" и 3/8", так что оборудование можно ставить напрямую или через переходники. Максимальная нагрузка — 3 кг, вес — 128 г. Удобная рукоятка позволяет затягивать зажим без инструмента.

Fotokvant RCL-S9 — портативный пластиковый зажим с шаровой головкой и резьбой 1/4". Изготовлен из прочного АБС-пластика (винт металлический), крепится за край стола, подставку, штатив или даже ветку дерева. Шаровая головка позволяет гибко позиционировать лёгкие аксессуары — вспышки, микрофоны, мониторы, смартфоны.

Fotokvant CL-C35 — студийная клипса-прищепка, без которой не собирается ни одна студия. Цельнометаллическая конструкция с резиновыми накладками на захватах обеспечивает плотное прилегание без повреждения материала. Максимальное раскрытие губок — 35 мм. Используется для фиксации тканевых и бумажных фонов, флипперов, цветных фильтров и гелей на осветительных приборах, в том числе на шторках студийного света.

Муфты и адаптеры — соединяем несовместимое

Fotokvant RMU-2 — двойная муфта для журавля. Предназначена для крепления к журавлю, штативу или трубе телескопических удочек и системных труб различного диаметра под нужным углом. Посадочные диаметры отверстий: 19, 22, 25 и 28 мм. Вес — 0,3 кг.

Fotokvant FLH-95 — металлическая гайка-барашек с резьбой 1/4 дюйма. «Барашковые» крылья позволяют затягивать и ослаблять соединение вручную, без инструментов, что экономит время при сборке и перенастройке оборудования. Подходит для фиксации держателей, кронштейнов, осветительных приборов и элементов фоновых систем.

Почему это стоит взять сейчас

Все перечисленные аксессуары — из категории «купил один раз и пользуешься годами». Они совместимы между собой благодаря единым стандартам резьб 1/4" и 3/8", а также с большинством стоек, штативов и осветителей. Наличие на складе ограничено: часть позиций поставляется в количестве 1–3 штук, поэтому если вы давно присматривали себе «краба», студийную клипсу или мини-штатив для предметки — самое время оформить заказ.

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