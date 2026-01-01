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Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма
Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма

Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма

Fotokvant
Артикул: MTG-2281

Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма. — это металлическая гайка с удобными "барашковыми" крыльями для быстрой ручной фиксации студийного оборудования. Имеет стандартную резьбу 1/4 дюйма, что делает её совместимой со штативами, кронштейнами, держателями и другими аксессуарами.

Описание

Гайка-барашек Fotokvant FLH-95 (1/4 дюйма)

Fotokvant FLH-95 — это удобная гайка с "барашковыми" крыльями, предназначенная для быстрой и легкой фиксации студийного оборудования. Она оснащена стандартной резьбой 1/4 дюйма, что делает ее совместимой с широким спектром аксессуаров — от штативов и держателей до осветительных приборов и фоновых систем.

Основные характеристики

  • Тип: Гайка-барашек (с крыльями для ручной затяжки).
  • Резьба: 1/4 дюйма.
  • Назначение: Крепление студийного оборудования, вспышек, держателей и других аксессуаров.
  • Особенность: Позволяет быстро затягивать и ослаблять крепление без использования инструментов.

Для чего используется

Эта гайка является незаменимым элементом для оперативной сборки и перенастройки студийного оборудования:

  • Крепление оборудования: Для фиксации держателей, кронштейнов, осветительных приборов, в том числе нестандартных на стойках и штативах.
  • Регулировка фоновых систем: Для фиксации элементов системы подвеса фонов.
  • Винты: Винты и переходники с резьбой 1/4 дюйма можно найти в специальной категории на Фотогоре

Особенности конструкции

Гайка изготовлена из прочного металла, что обеспечивает долговечность и надежность. "Барашковые" крылья позволяют легко затягивать и ослаблять соединение вручную, что экономит время при настройке оборудования.

Комплектация

  • Гайка-барашек Fotokvant FLH-95 (1/4") — 1 шт.

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