Fotokvant FLH-95 гайка барашек 1/4 дюйма

Описание

Гайка-барашек Fotokvant FLH-95 (1/4 дюйма)

Fotokvant FLH-95 — это удобная гайка с "барашковыми" крыльями, предназначенная для быстрой и легкой фиксации студийного оборудования. Она оснащена стандартной резьбой 1/4 дюйма, что делает ее совместимой с широким спектром аксессуаров — от штативов и держателей до осветительных приборов и фоновых систем.

Основные характеристики

Тип: Гайка-барашек (с крыльями для ручной затяжки).

Гайка-барашек (с крыльями для ручной затяжки). Резьба: 1/4 дюйма.

1/4 дюйма. Назначение: Крепление студийного оборудования, вспышек, держателей и других аксессуаров.

Крепление студийного оборудования, вспышек, держателей и других аксессуаров. Особенность: Позволяет быстро затягивать и ослаблять крепление без использования инструментов.

Для чего используется

Эта гайка является незаменимым элементом для оперативной сборки и перенастройки студийного оборудования:

Крепление оборудования: Для фиксации держателей, кронштейнов, осветительных приборов, в том числе нестандартных на стойках и штативах.

Для фиксации держателей, кронштейнов, осветительных приборов, в том числе нестандартных на стойках и штативах. Регулировка фоновых систем: Для фиксации элементов системы подвеса фонов.

Для фиксации элементов системы подвеса фонов. Винты: Винты и переходники с резьбой 1/4 дюйма можно найти в специальной категории на Фотогоре

Особенности конструкции

Гайка изготовлена из прочного металла, что обеспечивает долговечность и надежность. "Барашковые" крылья позволяют легко затягивать и ослаблять соединение вручную, что экономит время при настройке оборудования.