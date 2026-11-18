В магазин Фотогора поступили флаги Wansen для предметной съемки — контроль света, теней и бликов. Все позиции в наличии. Флаги изготовлены из плотного картона и складываются «книжкой», что делает их удобными в работе.

Доступные модели:

Wansen Flag 843516 (арт. MTG-3249) — флаг А4-2, белый/золотой/черный. Размер в сложенном виде 22×30 см. Внешние стороны — золото и черный, внутренняя — белая.

Wansen Flag 829362 (арт. MTG-3256) — флаг А3-2, белый/серебряный/черный. Размер в сложенном виде 30×42 см. Внешние стороны — серебро и черный, внутренняя — белая.

Wansen Flag 841197 (арт. MTG-3264) — флаг А3-3, белый/золотой/серебряный/черный. Размер в сложенном виде 30×42 см. Стороны 30×42 см — золотой и серебряный, белый и черный — 42×60 см.

Wansen Flag 843254 (арт. MTG-3261) — флаг А4-3, белый/золотой/серебряный/черный. Размер в сложенном виде 22×30 см. Стороны 22×30 см — золотой, серебряный и черный, белый — 30×66 см.

Wansen Flag 843257 (арт. MTG-3259) — флаг А3-3, белый/золотой/серебряный/черный. Размер в сложенном виде 30×42 см. Стороны 30×42 см — золотой, белый и черный, серебро — 42×90 см.

Флаги позволяют управлять светом, создавать тени и убирать блики при съемке предметов — незаменимый инструмент для предметных фотографов.

Подробности и заказ — https://photogora.ru/lite_disk/flagi-dlya-predmetn...



