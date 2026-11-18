В Photogora поступил кабель Fotokvant CTD-8 CC 3.0 USB Type-C — Type-C длиной 8 м

В магазин Фотогора поступил новый кабель передачи данных Fotokvant CTD-8 CC 3.0 с разъёмами USB Type-C с обеих сторон. Кабель соответствует стандарту USB 3.0 и обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с — подходит для быстрой передачи файлов с фотокамеры на ноутбук и другое совместимое оборудование.

Ключевые особенности:

Длина 8 метров — удобное решение для стационарных подключений, когда камеру и ноутбук разделяет расстояние или требуется запас длины при прокладке кабеля за мебелью.

Разъёмы USB Type-C с двух сторон — для соединения совместимых устройств с портом Type-C.

USB 3.0 — скорость передачи данных до 5 Гбит/с.

Практичность для постоянного рабочего места — длинный кабель помогает подключить технику без перестановки оборудования и лишних удлинителей.

Характеристики:

Бренд: Fotokvant

Модель: CTD-8 CC 3.0

Тип: кабель передачи данных

Интерфейс: USB Type-C — USB Type-C

Версия: USB 3.0

Скорость передачи данных: 5 Гбит/с

Длина: 8 м

Артикул: MTG-6690

Кабель будет полезен владельцам ноутбуков, ПК, док-станций, мониторов и периферии с USB Type-C, а также тем, кому нужно стационарно соединить технику в офисе, студии или дома без постоянного переподключения. При использовании кабеля длиной 8 м рекомендуется избегать резких перегибов, сильного натяжения и механических повреждений разъёмов.

Подробности и заказ — на сайте Photogora.ru https://photogora.ru/synchro/data-cable/fotokvant-...