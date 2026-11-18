В Photogora поступил кабель Fotokvant CTD-8 CC 3.0 USB Type-C — Type-C длиной 8 м
В магазин Фотогора поступил новый кабель передачи данных Fotokvant CTD-8 CC 3.0 с разъёмами USB Type-C с обеих сторон. Кабель соответствует стандарту USB 3.0 и обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с — подходит для быстрой передачи файлов с фотокамеры на ноутбук и другое совместимое оборудование.
Ключевые особенности:
- Длина 8 метров — удобное решение для стационарных подключений, когда камеру и ноутбук разделяет расстояние или требуется запас длины при прокладке кабеля за мебелью.
- Разъёмы USB Type-C с двух сторон — для соединения совместимых устройств с портом Type-C.
- USB 3.0 — скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
- Практичность для постоянного рабочего места — длинный кабель помогает подключить технику без перестановки оборудования и лишних удлинителей.
Характеристики:
- Бренд: Fotokvant
- Модель: CTD-8 CC 3.0
- Тип: кабель передачи данных
- Интерфейс: USB Type-C — USB Type-C
- Версия: USB 3.0
- Скорость передачи данных: 5 Гбит/с
- Длина: 8 м
- Артикул: MTG-6690
Кабель будет полезен владельцам ноутбуков, ПК, док-станций, мониторов и периферии с USB Type-C, а также тем, кому нужно стационарно соединить технику в офисе, студии или дома без постоянного переподключения. При использовании кабеля длиной 8 м рекомендуется избегать резких перегибов, сильного натяжения и механических повреждений разъёмов.
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