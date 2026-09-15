Большое поступление Grifon в Фотогора: всё для студийной съемки по доступным ценам

Магазин «Фотогора» рад сообщить о масштабном пополнении ассортимента продукцией бренда Grifon. Теперь в наличии широкий выбор профессионального оборудования для организации съемочного процесса.
В новом поступлении представлены:
- Фоны (бумажные, тканевые, виниловые) для любых задач;
- Стойки и системы подвеса;
- Штативы для камер и света;
- Софтбоксы и насадки для мягкого студийного света.
Мы предлагаем приемлемые цены и большой выбор позиций. Всё необходимое для создания идеальной студии уже доступно на складе.