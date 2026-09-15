Большое поступление Grifon в Фотогора: всё для студийной съемки по доступным ценам

Большое поступление Grifon в Фотогора: всё для студийной съемки по доступным ценам

Магазин «Фотогора» рад сообщить о масштабном пополнении ассортимента продукцией бренда Grifon. Теперь в наличии широкий выбор профессионального оборудования для организации съемочного процесса.

В новом поступлении представлены:

  • Фоны (бумажные, тканевые, виниловые) для любых задач;
  • Стойки и системы подвеса;
  • Штативы для камер и света;
  • Софтбоксы и насадки для мягкого студийного света.

Мы предлагаем приемлемые цены и большой выбор позиций. Всё необходимое для создания идеальной студии уже доступно на складе.

Новости

Большое поступление Grifon в Фотогора: всё для студийной съемки по доступным ценам
15 сентября 2026 г.

Большое поступление Grifon в Фотогора: всё для студийной съемки по доступным ценам

Магазин «Фотогора» рад сообщить о масштабном пополнении ассортимента продукцией бренда Grifon. Тепер...
Новое поступление аксессуаров Fotokvant!
17 июня 2026 г.

Новое поступление аксессуаров Fotokvant!

Друзья, рады сообщить о поступлении на склад большой партии студийных аксессуаров от бренда Fotokvant!Теперь в наличии:Глубокие параболические зонты — для направленного, контрастного света. Отличная альтернатива софтбоксам, дающая мягкий свет с чёткими границами.Ворота и системы для установки фонов — надёжные держатели для бумажных и тканевых фонов (модели RAC-BR KIT, RAC-BR-ST KIT и другие комплекты для крепления на стойки).Полупрозрачные отражатели (лайт-диски) — для смягчения света и рассеивания жёстких теней на натуре и в студии. В наличии модели разных размеров: от компактных 80 см до больших 150×200 см.А также множество других аксессуаров — адаптеры, переходники, держатели, защитные крышки для объективов, держатели для микрофонов, ленты-липучки для проводов, кольцевые осветители, стойки и многое другое.Уточняйте наличие и стоимость у менеджеров. Успейте пополнить свой студийный арсенал качественными аксессуарами Fotokvant!
С Днем России! 12 июня 2026 года!
11 июня 2026 г.

С Днем России! 12 июня 2026 года!

С Днём России! График 12 июня: Москва – с 11 до 18, Санкт-Петербург – выходной. Онлайн-заказы принимаются 24/7. С праздником!
В ассортименте — профессиональный световой конус!
9 июня 2026 г.

В ассортименте — профессиональный световой конус!

По многочисленным просьбам покупателей мы нашли производителя и ввели в ассортимент лучший из светов...
Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!
12 мая 2026 г.

Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!

Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!Скидка 5% при заказе по телефону.Срок действия: с 1 мая по 1 сентября 2026 года.
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