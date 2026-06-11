С Днем России! 12 июня 2026 года!

Уважаемые клиенты!
Поздравляем вас с Днём России! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, ярких творческих проектов и отличных кадров – как в жизни, так и в объективе.
В честь праздника наш график работы 12 июня изменён:
Москва (Малая Семеновская, 3с6)
Режим работы: с 11:00 до 18:00.
Самовывоз и работа склада – по этому графику. Курьерская доставка по Москве возможна, но время ожидания может быть увеличено. Рекомендуем уточнять детали у менеджеров.
Санкт-Петербург
Режим работы: выходной день.
Магазин и пункт выдачи не работают. Заказы, оформленные 12 июня, будут обработаны в понедельник.
Онлайн-заказы на сайте принимаются круглосуточно. Подтверждение заказов и ответы на вопросы по телефону и почте вернутся к обычному графику с 13 июня.
С уважением,
команда «Фотогора»