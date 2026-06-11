С Днем России! 12 июня 2026 года!

С Днем России! 12 июня 2026 года!

Уважаемые клиенты!

Поздравляем вас с Днём России! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, ярких творческих проектов и отличных кадров – как в жизни, так и в объективе.

В честь праздника наш график работы 12 июня изменён:

Москва (Малая Семеновская, 3с6)
Режим работы: с 11:00 до 18:00.
Самовывоз и работа склада – по этому графику. Курьерская доставка по Москве возможна, но время ожидания может быть увеличено. Рекомендуем уточнять детали у менеджеров.

Санкт-Петербург
Режим работы: выходной день.
Магазин и пункт выдачи не работают. Заказы, оформленные 12 июня, будут обработаны в понедельник.

Онлайн-заказы на сайте принимаются круглосуточно. Подтверждение заказов и ответы на вопросы по телефону и почте вернутся к обычному графику с 13 июня.

С уважением,
команда «Фотогора»

Новости

Новое поступление аксессуаров Fotokvant!
17 июня 2026 г.

Новое поступление аксессуаров Fotokvant!

Друзья, рады сообщить о поступлении на склад большой партии студийных аксессуаров от бренда Fotokvant!Теперь в наличии:Глубокие параболические зонты — для направленного, контрастного света. Отличная альтернатива софтбоксам, дающая мягкий свет с чёткими границами.Ворота и системы для установки фонов — надёжные держатели для бумажных и тканевых фонов (модели RAC-BR KIT, RAC-BR-ST KIT и другие комплекты для крепления на стойки).Полупрозрачные отражатели (лайт-диски) — для смягчения света и рассеивания жёстких теней на натуре и в студии. В наличии модели разных размеров: от компактных 80 см до больших 150×200 см.А также множество других аксессуаров — адаптеры, переходники, держатели, защитные крышки для объективов, держатели для микрофонов, ленты-липучки для проводов, кольцевые осветители, стойки и многое другое.Уточняйте наличие и стоимость у менеджеров. Успейте пополнить свой студийный арсенал качественными аксессуарами Fotokvant!
С Днем России! 12 июня 2026 года!
11 июня 2026 г.

С Днем России! 12 июня 2026 года!

С Днём России! График 12 июня: Москва – с 11 до 18, Санкт-Петербург – выходной. Онлайн-заказы принимаются 24/7. С праздником!
В ассортименте — профессиональный световой конус!
9 июня 2026 г.

В ассортименте — профессиональный световой конус!

По многочисленным просьбам покупателей мы нашли производителя и ввели в ассортимент лучший из светов...
Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!
12 мая 2026 г.

Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!

Магазин «Фотогора» в Санкт-Петербурге объявляет акцию!Скидка 5% при заказе по телефону.Срок действия: с 1 мая по 1 сентября 2026 года.
Новое поступление в «Фотогоре»: сценический линолеум для ваших проектов
30 апреля 2026 г.

Новое поступление в «Фотогоре»: сценический линолеум для ваших проектов

Расширяем возможности для фото- и видеосъемки! Мы получили партию профессионального сценического линолеума в белом, черном и ярких цветах. Это покрытие — must-have для любой современной студии, особенно если вы работаете с циклорамой или снимаете полный рост.
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