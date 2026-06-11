С Днем России! 12 июня 2026 года!

Уважаемые клиенты!

Поздравляем вас с Днём России! Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, ярких творческих проектов и отличных кадров – как в жизни, так и в объективе.

В честь праздника наш график работы 12 июня изменён:

Москва (Малая Семеновская, 3с6)

Режим работы: с 11:00 до 18:00.

Самовывоз и работа склада – по этому графику. Курьерская доставка по Москве возможна, но время ожидания может быть увеличено. Рекомендуем уточнять детали у менеджеров.

Санкт-Петербург

Режим работы: выходной день.

Магазин и пункт выдачи не работают. Заказы, оформленные 12 июня, будут обработаны в понедельник.

Онлайн-заказы на сайте принимаются круглосуточно. Подтверждение заказов и ответы на вопросы по телефону и почте вернутся к обычному графику с 13 июня.

С уважением,

команда «Фотогора»