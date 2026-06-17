Новое поступление аксессуаров Fotokvant!

Друзья, рады сообщить о поступлении на склад большой партии студийных аксессуаров от бренда Fotokvant!
Теперь в наличии:
- Глубокие параболические зонты — для направленного, контрастного света. Отличная альтернатива софтбоксам, дающая мягкий свет с чёткими границами.
- Ворота и системы для установки фонов — надёжные держатели для бумажных и тканевых фонов (модели RAC-BR KIT, RAC-BR-ST KIT и другие комплекты для крепления на стойки).
- Полупрозрачные отражатели (лайт-диски) — для смягчения света и рассеивания жёстких теней на натуре и в студии. В наличии модели разных размеров: от компактных 80 см до больших 150×200 см.
- А также множество других аксессуаров — адаптеры, переходники, держатели, защитные крышки для объективов, держатели для микрофонов, ленты-липучки для проводов, кольцевые осветители, стойки и многое другое.
Уточняйте наличие и стоимость у менеджеров. Успейте пополнить свой студийный арсенал качественными аксессуарами Fotokvant!