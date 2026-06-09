В ассортименте — профессиональный световой конус!

По многочисленным просьбам покупателей мы нашли производителя и ввели в ассортимент лучший из световых конусов — идеальный инструмент для предметной и продуктовой съёмки. Fotokvant BOX-C55 пластиковый световой конус для предметной съемки
Что такое световой конус?
Световой конус (Light Cone) — это специальная насадка конической формы, которая позволяет получить максимально узкий, направленный луч света. Он незаменим для:
- Создания световых и цветовых акцентов на объекте съёмки
- Контровой подсветки волос и плеч в портретной съёмке
- Предметной фотографии (ювелирные изделия, часы, косметика, электроника)
- Устранения бликов и отражений на глянцевых поверхностях