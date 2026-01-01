Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель

Фотоувеличитель Fotokvant Enlager F505 представляет собой настольный проекционный аппарат с ручной наводкой на резкость с питание от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжение 220 В
Фотоувеличитель предназначен для получения черно-белых или цветных отпечатков с негативов, полученных на черно-белой или цветной фотоплёнке ТИП 120 или 35 мм.
Технические характеристики:
Кадрирующая рамка 455 х 562 мм, рабочая поверхность 254 х 304 мм
Байонет крепления объектива – М39 (приобретается отдельно)
Мощность лампы 100-150 Вт, цоколь Е-27, цвет: матовая (приобретается отдельно)
Размер (д/ш/в) 610 х 460 х 890
Вес 23 кг