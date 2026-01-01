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Хит
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель
Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель

Fotokvant Enlager F505 фотоувеличитель

Fotokvant
Артикул: DAN-9445

Среднеформатный фотоувеличитель Fotokvant Enlager F505 предназначен для проекционной фотопечати с фотоплёнок тип 120 и 35 мм на фотобумагу.

Описание

Фотоувеличитель Fotokvant Enlager F505 представляет собой настольный проекционный аппарат с ручной наводкой на резкость с питание от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжение 220 В
Фотоувеличитель предназначен для получения черно-белых или цветных отпечатков с негативов, полученных на черно-белой или цветной фотоплёнке ТИП 120 или 35 мм.


Технические характеристики:

Кадрирующая рамка 455 х 562 мм, рабочая поверхность 254 х 304 мм

Байонет крепления объектива – М39 (приобретается отдельно)

Мощность лампы 100-150 Вт, цоколь Е-27, цвет: матовая (приобретается отдельно)

Размер (д/ш/в) 610 х 460 х 890

Вес 23 кг

Комплектация

  • Экран (стол) - 1шт.
  • Стойка с подъемным механизмом – 1 шт.
  • Негативодержатель – 1 шт
  • Конденсор – 1шт
  • Кадрирующая рамка для фотобумаги -1 шт

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