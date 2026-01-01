Fotokvant STO-22 ремень для фотоаппарата в подарочной деревянной коробочке

Характеристики:
- материал - неопрен и искусственная кожа
- длина декоративной части - 70 см
- максимальная длина в рабочем положении (с хлястиками) - 135 см
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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