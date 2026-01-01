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-10 %
GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом
GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом
GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом
GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом

GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом

GreenBean
Артикул: DAN-4637

Фон GreenBean Chromakey Screen L3060BG хромакей с каркасом.

Тканевый фон, двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета на каркасе из алюминиевых труб. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер вертикальной части фона - 300х300 см, размер напольной части фона - 300х300 см, чехол в комплекте. Вес - 12 кг.

Описание

Каркас собирается из легких алюминиевых труб диаметром 30 мм при помощи соединителей из ABS-пластика. Благодаря такой конструкции, фон можно быстро собрать, а в разобранном виде комплект займет мало места.

Форма каркаса позволяет установить конструкцию на любой ровной поверхности, без крепления к стенам или полу. Максимальная высота секции 3 метра, при необходимости высоту можно уменьшить до одного или двух метров. Ширина каркаса 3 метра тоже может быть уменьшена до 1,5 метров. Крепление полотна к каркасу осуществляется с помощью завязок на липучках, которые равномерно закреплены по периметру. 

Фон легко очищается сухой мягкой тряпкой или с помощью пылесоса. Чехол для хранения фона входит в комплект.

Характеристики:

  • цвет фона - синий/зеленый (двусторонний)
  • размер вертикальной части - 300х300 см
  • размер напольной части - 300х300 см
  • материал - полиэстер
  • материал составного каркаса - алюминий/пластик
  • диаметр трубок каркаса - 30 мм
  • размер упаковки - 1470х500х105 мм
  • вес комплекта - 12 кг
  • вес с упаковкой - 13,2 кг

Комплектация

  • Полотно фона двустороннее (синий/зеленый) с завязками на липучках - 1 шт.
  • Труба секции составного каркаса L-145 - 10 шт.
  • Труба секции составного каркаса L-95 - 9 шт.
  • Соединители секций прямые - 9 шт.
  • Соединители секций тройные - 2 шт.
  • Соединители секций угловые - 4 шт.
  • Соединители секций крестовые - 2 шт.
  • Чехол для фона - 1 шт.

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