GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом

Каркас собирается из легких алюминиевых труб диаметром 30 мм при помощи соединителей из ABS-пластика. Благодаря такой конструкции, фон можно быстро собрать, а в разобранном виде комплект займет мало места.
Форма каркаса позволяет установить конструкцию на любой ровной поверхности, без крепления к стенам или полу. Максимальная высота секции 3 метра, при необходимости высоту можно уменьшить до одного или двух метров. Ширина каркаса 3 метра тоже может быть уменьшена до 1,5 метров. Крепление полотна к каркасу осуществляется с помощью завязок на липучках, которые равномерно закреплены по периметру.
Фон легко очищается сухой мягкой тряпкой или с помощью пылесоса. Чехол для хранения фона входит в комплект.
Характеристики:
- цвет фона - синий/зеленый (двусторонний)
- размер вертикальной части - 300х300 см
- размер напольной части - 300х300 см
- материал - полиэстер
- материал составного каркаса - алюминий/пластик
- диаметр трубок каркаса - 30 мм
- размер упаковки - 1470х500х105 мм
- вес комплекта - 12 кг
- вес с упаковкой - 13,2 кг