GreenBean Chromakey Screen L3060BG фон хромакей с каркасом

Описание

Каркас собирается из легких алюминиевых труб диаметром 30 мм при помощи соединителей из ABS-пластика. Благодаря такой конструкции, фон можно быстро собрать, а в разобранном виде комплект займет мало места.

Форма каркаса позволяет установить конструкцию на любой ровной поверхности, без крепления к стенам или полу. Максимальная высота секции 3 метра, при необходимости высоту можно уменьшить до одного или двух метров. Ширина каркаса 3 метра тоже может быть уменьшена до 1,5 метров. Крепление полотна к каркасу осуществляется с помощью завязок на липучках, которые равномерно закреплены по периметру.

Фон легко очищается сухой мягкой тряпкой или с помощью пылесоса. Чехол для хранения фона входит в комплект.

Характеристики: