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Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой
Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой
Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой

Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой

Fotokvant
Артикул: DAN-4882

Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.

Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.

Описание

Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой

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