Fotokvant UR-555ES уровень под стандартный башмак трехосевой

Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Уровень трехосевой Fotokvant 555ES под стандартный башмак.
Пузырьковый уровень поможет точно выставить камеру в трех плоскостях.
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Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.
Фон GreenBean Chromakey Screen L3060BG хромакей с каркасом.
Тканевый фон, двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета на каркасе из алюминиевых труб. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер вертикальной части фона - 300х300 см, размер напольной части фона - 300х300 см, чехол в комплекте. Вес - 12 кг.
Fotokvant LAD EF-49 - реверсивное кольцо для объектива с диаметром резьбы под фильтры 49 мм.
Кольцо позволяет установить объектив обратной стороной к фотокамере. Таким образом можно обычный объектив превратить в макрообъектив. Реверсивное кольцо не передает электронных данных между камерой и объективом, соответственно автоматика объектива работать не будет. Возможно только ручное управление. Фокусировка производится путем приближения-удаления камеры и объекта съемки. Подходит для Canon EOS DSLR камер. Материал - металл.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-22 в подарочной деревянной коробочке.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.