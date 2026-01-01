Fotokvant TM-06+SM-CL5 штатив gorillapod с держателем смартфона для съемки горизонтального видео

Описание

Штатив позволяет установить камеру как на ровной поверхности стола, так и закрепить ее на любом выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева или другом подходящем месте. На основании штатива находится площадка с универсальным винтом диаметром 1/4".

Отличительной особенностью штатива является оригинальная конструкция ножек, они состоят из гибких шарнирных соединений, которые сгибаются в любом направлении под любым углом и надежно сохраняют свое положение.

Штатив изготовлен из высококачественных материалов, гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

В комплекте поставки также есть держатель для смартфона Fotokvant SM-CL5. Универсальный держатель для смартфона имеет разъем 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Защитные прокладки надежно закрепят устройство. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до 9 см. Цвет - черный. Материал - АВС-пластик.