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Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма

Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма

Grifon
Артикул: OLE-1287

Grifon SP-4M4F-UR – адаптер с держателем для зонтика. Имеет наружную резьбу 1/4 дюйма и внутреннюю 1/4 дюйма.

Описание

Grifon SP-4M4F-UR крепление для зонта на стойке 1/4 дюйма

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