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Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона
Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона
Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона
Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона
Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона
Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона

Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона

Manfrotto
Артикул: MTG-0256

MCPIXI - обновленная версия универсального держателя для смартфона MCLAMP. Предназначен для установки на штатив, селфи-палку и т.д. Совместим с любыми смартфонами шириной 6-10,4 см. Изменение высоты в пределах от 60 мм до 104 мм.

Описание

Два крепления 1/4 дюйма для пейзажного и портретного режимов. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Две силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки. Эргономичный итальянский дизайн. Компактный, легкий и надежный.

Характеристики:

  • тип штатива - держатель
  • материал - пластик
  • максимальная высота - 104 мм
  • минимальная высота - 60 мм
  • максимальная нагрузка - 0.3 кг
  • вес - 0,041 кг

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