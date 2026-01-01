Manfrotto MCPIXI универсальный держатель для смартфона

Описание

Два крепления 1/4 дюйма для пейзажного и портретного режимов. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Две силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Механизм с двойной фиксацией – пружинный замок и дополнительный рычаг блокировки обеспечивают безопасность вашего телефона во время съемки. Эргономичный итальянский дизайн. Компактный, легкий и надежный.

Характеристики: