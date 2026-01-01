Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов

Характеристики:
- частотный диапазон - 50 Гц-20 кГц
- чувствительность - -40+/-3дБ (0дБ=1В/Па, на 1КГц)
- отношение сигнал/шум - 65дБ SPL
- кабель - 6 м
- вес микрофона - 46 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Петличный микрофон Boya BY-M2.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.
Характеристики:
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Fotokvant TM-01 Black – мини-штатив на гибких ножках для смартфона/ Легкий штатив с универсальным держателем для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой для крепления - 18 см. Вес - 67 гр. Максимальная нагрузка - 300 гр. Цвет - черный.
Переходник предназначен для подключения беспроводных микрофонных систем к устройствам с USB Type-C разъемом.
Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона. Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.
Держатель Lensgo L2SE для смартфонов от 5 до 7,8 см.
Держатель смартфона с кнопкой спуска затвора и разъемом типа холодный башмак для крепления вспомогательного оборудования (микрофон, свет и т.д.). Имеет разъем 1/4", изготовлен из высококачественного АВС-пластика. Вес - 250 грамм.