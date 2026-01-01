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Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов
Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов

Boya BY-M2 петличный микрофон для смартфонов и планшетов

Boya
Артикул: DAN-3859

Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

Описание

Характеристики:

  • частотный диапазон - 50 Гц-20 кГц
  • чувствительность - -40+/-3дБ (0дБ=1В/Па, на 1КГц)
  • отношение сигнал/шум - 65дБ SPL
  • кабель - 6 м
  • вес микрофона - 46 г

Комплектация

  • Всенаправленный петличный микрофон.
  • Поролоновая ветрозащита.
  • Зажим на одежду.
  • Кабель с разъемами TRS 3,5 мм / Lightning.
  • Сумочка для переноски.

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