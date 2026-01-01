Godox ЕС200 (10) кабель выносной сетевой для вспышки AD200

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Выносной сетевой кабель Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200.
Удлинняющий кабель для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Один из концов удлинителя крепится к батарейному блоку и соединяется с головой вспышки. На конце, который крепится к головке вспышки, находится ножка с резьбовым отверстием 1/4", это позволяет установить головку вспышки в горячем башмаке камеры или закрепить ее на стойке. Сбоку находится кнопка для фиксации угла наклона головки. Выносной кабель также обеспечивает свободу применения вспышки с рук при частой смене точки съемки. Длина - 1,8 м.
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FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.
Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.
Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.
Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла.
П-Фото РР1 – ручка для системных труб. Изготовлена из резины черного цвета, общая длина 11 см, диаметр 3 см.