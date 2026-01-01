images
images
-10 %
Godox ЕС200 (10) кабель выносной сетевой для вспышки AD200
Godox ЕС200 (10) кабель выносной сетевой для вспышки AD200

Godox ЕС200 (10) кабель выносной сетевой для вспышки AD200

Godox
Артикул: DAN-4202

Выносной сетевой кабель Godox ЕС200 (10) для вспышки AD200.

Удлинняющий кабель для вспышек Godox AD200 и AD200Pro. Один из концов удлинителя крепится к батарейному блоку и соединяется с головой вспышки. На конце, который крепится к головке вспышки, находится ножка с резьбовым отверстием 1/4", это позволяет установить головку вспышки в горячем башмаке камеры или закрепить ее на стойке. Сбоку находится кнопка для фиксации угла наклона головки. Выносной кабель также обеспечивает свободу применения вспышки с рук при частой смене точки съемки. Длина - 1,8 м.

Описание

Godox ЕС200 (10) кабель выносной сетевой для вспышки AD200

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

FST SC-01 клипса
Арт. DAN-0282
FST SC-01 клипса
Наличие
в наличии 4-10 шт

FST SC-01 – металлическая клипса с резиновыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине.

Ширина захвата – 80 мм. Вес - 0,15 кг.

280 ₽
В корзину
-10 %
Godox BD-07 шторки для фотовспышки AD200
Арт. NVF-9589
Godox BD-07 шторки для фотовспышки AD200
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 23 ч

Шторки Godox BD-07 для фотовспышки AD200.

Шторки служат для формирования направленого светового потока. Изготовлены из металла. 



-10 %2 690 ₽
2 420 ₽
В корзину
П-Фото РР1 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Арт. NVF-1926
П-Фото РР1 ручка резиновая с посадкой 25 мм для системных труб
Наличие
в наличии 1-3 шт

П-Фото РР1 – ручка для системных труб. Изготовлена из резины черного цвета, общая длина 11 см, диаметр 3 см.

250 ₽
В корзину

Видео

Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Три важных фотосовета
Три важных фотосовета
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.