Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов иля для визажистов.

Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте).

Световой поток формируется 480 светодиодами. Мощность светового потока составляет 4200 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой светоотдачей и длительным временем их службы.

Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5800 K. Регулировка производится диммером.



Характеристики освектителя:



мощность - 48 Вт

диаметр осветителя - 45 см

регулировка цветовой температуры - 3200-5800 К

материал корпуса - пластик



показатель CRI - 90

вес - 255 г

Характеристики стойки: