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Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке
Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке
Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке
Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке
Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке

Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке

Fotokvant
Артикул: MTG-2342

Fotokvant LED-480C RING KIT кольцевой свет 3200-5800К на стойке. Комплект из стойки Fotokvant LS-2102 стойка легкая 210 см нагрузка до 5 кг и Fotokvant LED-480C RING кольцевой светодиодный осветитель 3200-5800К. Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, на 480 светодиодов с переменной температурой 3200-5800 К. Вес - 0,255 кг. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка.

Описание

Осветитель круглой формы мощностью 48 Вт дает исключительно ровное и мягкое свечение, необходимое для съемки в портретном и каталожном жанре. Также будет незаменим для съемки видеоблогов иля для визажистов.

Питание осветителя осуществляется от сети (шнур в комплекте).

Световой поток формируется 480 светодиодами. Мощность светового потока составляет 4200 люмен. Осветитель построен на новейших светодиодах с очень высокой светоотдачей и длительным временем их службы.

Имеется возможность регулировать цветовую температуру лампы от 3200 К до 5800 K. Регулировка производится диммером. 

Характеристики освектителя:

  • мощность - 48 Вт
  • диаметр осветителя - 45 см
  • регулировка цветовой температуры - 3200-5800 К
  • материал корпуса - пластик
  • показатель CRI - 90
  • вес - 255 г

Характеристики стойки:

  • Максимальная высота - 210 см
  • Размер в сложенном состоянии - 75 см
  • Вес - 1 кг
  • Максимальная нагрузка - 5 кг

Комплектация

  • Осветитель Fotokvant LED-480C RING.
  • Держатель для телефона.
  • Сетевой кабель.
  • Кронштейн с шаровой головой.
  • Сумка.
  • Стойка. 

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