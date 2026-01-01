Falcon Eyes EasyPod 135 штатив

Описание

Штатив с выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением 1/4" и весом до 2 кг. Укомплектован несменной 3D-головой.

Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см.

Штатив компактен в сложенном состояни. Секции ног фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.

Съемная площадка размером 57х46 мм, узел площадки может поворачиваться на угол до 90 градусов с промежуточными положениями 18, 36, 54 и 72 градуса и фиксироваться в этих положениях с помощью винтового зажима. На площадке находится подпружиненный штифт, противоскользящая накладка и несъемный винт с резьбой 1/4" для крепления оборудования.

Штатив оснащен пузырьковым уровнем и пластиковой рукояткой для удобного панорамирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях при видеосъемке. Усилие поворота в вертикальной плоскости регулируется поворотом рукоятки по часовой стрелке. Длина рукоятки 130 мм.

Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика.

Комплектуется удобным чехлом с затягивающимся шнурком.

Характеристики: