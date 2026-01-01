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Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив
Falcon Eyes EasyPod 135 штатив

Falcon Eyes EasyPod 135 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2955

Компактный штатив с несменной 3D-головой Falcon Eyes EasyPod 135.

Легкий трехсекционный штатив изготовленный из алюминия и пластика с максимальной нагрузкой до 2 кг.

Описание

Штатив с выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением 1/4" и весом до 2 кг. Укомплектован несменной 3D-головой.

Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см.

Штатив компактен в сложенном состояни. Секции ног фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.

Съемная площадка размером 57х46 мм, узел площадки может поворачиваться на угол до 90 градусов с промежуточными положениями 18, 36, 54 и 72 градуса и фиксироваться в этих положениях с помощью винтового зажима. На площадке находится подпружиненный штифт, противоскользящая накладка и несъемный винт с резьбой 1/4" для крепления оборудования.

Штатив оснащен пузырьковым уровнем и пластиковой рукояткой для удобного панорамирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях при видеосъемке. Усилие поворота в вертикальной плоскости регулируется поворотом рукоятки по часовой стрелке. Длина рукоятки 130 мм.

Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика.

Комплектуется удобным чехлом с затягивающимся шнурком.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 2 кг
  • количество секций - 3
  • размер площадки - 57х46 мм
  • максимальная высота штатива - 133 см
  • минимальная высота штатива - 45 см
  • длина в сложенном виде - 49 см
  • штативная голова - 3D, несменная
  • быстросъемная площадка - да
  • пузырьковый уровень - да
  • материал штатива - алюминий, пластик
  • вес штатива с головой - 0,66 кг

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes EasyPod 135 - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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