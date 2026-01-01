Falcon Eyes EasyPod 135 штатив

Штатив с выдвижной центральной колонной, предназначен для установки компактных фотокамер со стандартным креплением 1/4" и весом до 2 кг. Укомплектован несменной 3D-головой.
Высота штатива регулируется в диапазоне от 45 до 133 см (с выдвинутой в максимальное верхнее положение центральной колонной). Ход колонны составляет 30 см.
Штатив компактен в сложенном состояни. Секции ног фиксируются клипсовыми замками, средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость. Алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом с винтовым фиксатором.
Съемная площадка размером 57х46 мм, узел площадки может поворачиваться на угол до 90 градусов с промежуточными положениями 18, 36, 54 и 72 градуса и фиксироваться в этих положениях с помощью винтового зажима. На площадке находится подпружиненный штифт, противоскользящая накладка и несъемный винт с резьбой 1/4" для крепления оборудования.
Штатив оснащен пузырьковым уровнем и пластиковой рукояткой для удобного панорамирования в горизонтальной и вертикальной плоскостях при видеосъемке. Усилие поворота в вертикальной плоскости регулируется поворотом рукоятки по часовой стрелке. Длина рукоятки 130 мм.
Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика.
Комплектуется удобным чехлом с затягивающимся шнурком.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 2 кг
- количество секций - 3
- размер площадки - 57х46 мм
- максимальная высота штатива - 133 см
- минимальная высота штатива - 45 см
- длина в сложенном виде - 49 см
- штативная голова - 3D, несменная
- быстросъемная площадка - да
- пузырьковый уровень - да
- материал штатива - алюминий, пластик
- вес штатива с головой - 0,66 кг