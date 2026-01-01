E-IMAGE PH01 адаптер для смартфона

Универсальное крепление-адаптер Fujimi FJ-SMRC для смартфона шириной 60-85 мм.
Универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер E-IMAGE PH01 для смартфона.
Держатель для установки смартфона на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от ??? до ??? мм.
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Универсальное крепление-адаптер Fujimi FJ-SMRC для смартфона шириной 60-85 мм.
Универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 г.
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