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E-IMAGE PH01 адаптер для смартфона

E-IMAGE PH01 адаптер для смартфона

E-IMAGE
Артикул: DAN-5832

Адаптер E-IMAGE PH01 для смартфона.

Держатель для установки смартфона на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от ??? до ??? мм. 

Описание

E-IMAGE PH01 адаптер для смартфона

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