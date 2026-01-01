E-IMAGE PH01 адаптер для смартфона

Артикул: DAN-5832

Адаптер E-IMAGE PH01 для смартфона.

Держатель для установки смартфона на штатив с резьбой 1/4". Лапки держателя снабжены противоскользящими накладками, одна из лапок подпружинена. В держатель можно установить смартфон шириной от ??? до ??? мм.