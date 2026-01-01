E-IMAGE PH02 адаптер для смартфона

Описание

Две мягкие подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель так же можно использовать самостоятельно, без установки на штатив, для чего на задней стенке расположен откидной кронштейн, служащий опорой. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до ??? см.