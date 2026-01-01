E-IMAGE PH02 адаптер для смартфона

Две мягкие подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель так же можно использовать самостоятельно, без установки на штатив, для чего на задней стенке расположен откидной кронштейн, служащий опорой. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до ??? см.
Меховая ветрозащита Fotokvant MZ-M Black для петличного микрофона.
Меховая ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Посадочное отверстие эластичное, обеспечивает надежную фиксацию микрофона. Размер - 10 мм. Цвет - черный.