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E-IMAGE PH02 адаптер для смартфона

E-IMAGE PH02 адаптер для смартфона

E-IMAGE
Артикул: DAN-5833

Адаптер E-IMAGE PH02 для смартфона.

Универсальный держатель для установки смартфона на штатив. Имеет два разъема 1/4 '' расположенные у основания держателя и на задней части. Второй разъем позволяет прикрепить небольшой LED-осветитель или выносной микрофон.

Описание

Две мягкие подушки надежно закрепят ваше устройство. Держатель так же можно использовать самостоятельно, без установки на штатив, для чего на задней стенке расположен откидной кронштейн, служащий опорой. Держатель совместим с любым смартфоном шириной до ??? см.

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