Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"

Технические характеристики:
- серебряный – для повышения контраста
- золотой – для придания теплого оттенка
- черный – для блокировки нежелательно света
- белый – дает нейтральную цветовую температуру
- прозрачный – для мягкого, бестеневого освещения
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (86500) – компактный светоотражатель с полупрозрачной основой и отражающими поверхностями: черной, белой, серебряной и золотой. Прекрасно подойдет для выездной и студийной съемки. Быстро складывается и упаковывается в компактный чехол для переноски. Диаметр 56 см.
Технические характеристики:
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