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Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"
Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"

Phottix 86500 светоотражатель 5 в 1 диаметр 56 см 22"

Phottix
Артикул: OLE-0941

Phottix (86500) – компактный светоотражатель с полупрозрачной основой и отражающими поверхностями: черной, белой, серебряной и золотой. Прекрасно подойдет для выездной и студийной съемки. Быстро складывается и упаковывается в компактный чехол для переноски. Диаметр 56 см.

Описание

Технические характеристики:

  • серебряный – для повышения контраста
  • золотой – для придания теплого оттенка
  • черный – для блокировки нежелательно света
  • белый – дает нейтральную цветовую температуру
  • прозрачный – для мягкого, бестеневого освещения

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