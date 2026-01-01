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Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек
Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек

Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек

Fotokvant
Артикул: DAN-4634

Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.

Сменные колпачки, которые надеваются на ножки стоек на замену износившимся или утерянным. Служат для защиты поверхности пола от царапин при перемещении стойки. Изготовлены из качественного силикона. В комплекте - 3 шт.

Описание

Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек

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