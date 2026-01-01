Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек

Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.
Сменные колпачки, которые надеваются на ножки стоек на замену износившимся или утерянным. Служат для защиты поверхности пола от царапин при перемещении стойки. Изготовлены из качественного силикона. В комплекте - 3 шт.
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Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
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Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием.
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