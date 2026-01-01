Fotokvant LSK-22 silicone силиконовые колпачки для ножек стоек

Артикул: DAN-4634

Силиконовые колпачки Fotokvant LSK-22 silicone для ножек стоек.

Сменные колпачки, которые надеваются на ножки стоек на замену износившимся или утерянным. Служат для защиты поверхности пола от царапин при перемещении стойки. Изготовлены из качественного силикона. В комплекте - 3 шт.