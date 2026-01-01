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Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см
Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см

Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см

Fotokvant
Артикул: DAN-3242

Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-122 для фрост-рамы, белый, размер - 122х122 см.

Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.

Описание

Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см

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