Fotokvant RFR-122 рассеиватель тканевый белый для фрост-рамы 122х122 см

Фолиевый фильтр Flame Red 164 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18%, поглощение 0,74%. Цена указана за один погонный метр.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Рассеиватель тканевый Fotokvant RFR-122 для фрост-рамы, белый, размер - 122х122 см.
Тканевый рассеиватель со светопропускной способностью 50%. Позволяет получить мягкий рассеянный свет и дает компенсацию экспозиции 1 стоп. Рассеиватель крепится к фрост-раме при помощи резинок. Материал изготовления - полиэфирная ткань.
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Фолиевый фильтр Flame Red 164 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18%, поглощение 0,74%. Цена указана за один погонный метр.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Отражатель на просвет Fotokvant R-150200T, размер 150х200 см. Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 150x200 см. Вес - 1,85 кг.
YongNuo YN308 LED – осветитель кольцевой на 304 светодиода со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.
Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.
Fotokvant (2004-1) – зажимное крепление, предназначено для установки перекладин Fotokvant V-07 (2003-07) и Fotokvant V-10 (2003-1) на стойку.
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Неопреновая сумка, которую наполняют песком и используют в качестве противовеса в стойках или штативах, благодаря чему аппаратура страбилизируется и не переворачивает стойку. Размер - 26х26 см.
Фолиевый фильтр Just Blue 079 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 5,6%, поглощение 1,25%. Цена указана за один погонный метр.