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-5 %
QZSD Q002 шаровая голова
QZSD Q002 шаровая голова
QZSD Q002 шаровая голова
QZSD Q002 шаровая голова

QZSD Q002 шаровая голова

QZSD
Артикул: DAN-3736

Шаровая голова QZSD Q002.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 8 кг, вес - 366 гр, высота - 100 мм. Материал - алюминий.

Описание

Шаровая голова для штатива или монопода с диаметром шара 36 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. 

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