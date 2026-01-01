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Fotokvant NVF-7300 светоотражатель 2 в 1 серебро-золото треугольный размером 60 см

Fotokvant NVF-7300 светоотражатель 2 в 1 серебро-золото треугольный размером 60 см

Fotokvant
Артикул: NVF-7300

Fotokvant NVF-7300 – гибкий треугольный отражатель серебро/золото размером 60 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.

Описание

Fotokvant NVF-7300 светоотражатель 2 в 1 серебро-золото треугольный размером 60 см

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