Fotokvant NVF-7300 светоотражатель 2 в 1 серебро-золото треугольный размером 60 см

Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 80 см длиной.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant NVF-7300 – гибкий треугольный отражатель серебро/золото размером 60 см. Используется для рассеивания светового потока. Благодаря габаритам, удобству в транспортировке и использовании может с успехом применяться как при выездной, так и при студийной съемке.
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Manfrotto MB MBAG80N Tripod unpadded bag– мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.
Для штативов до 80 см длиной.
Поляризационный фильтр FST NANO-X CPL диаметром 82 мм.
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