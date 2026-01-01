Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса

Используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и паразитных бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Благодаря большой поверхности смягчает формируемые тени.
Система установки фона Falcon Eyes В-010.
Система ворота предназначена для установки фонов шириной до 300 см. Комплект состоит из двух стоек и горизонтальной перекладины. Максимальная высота стоек составляет - 238 см, минимальная высота - 74 см. Ширина составной перекладины от 151 до 302 см. Вес комплекта - 2,73 кг. Поставляется в чехле для переноски.