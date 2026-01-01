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Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса

Fotokvant U-SB-130 рассеиватель для параболического зонта 130 см для создания эффекта софтбокса

Fotokvant
Артикул: DAN-4846

Рассеиватель Fotokvant U-SB-130 для параболического зонта 130 см.

Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 130 см.



Описание

Используется для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и паразитных бликов. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Благодаря большой поверхности смягчает формируемые тени.

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