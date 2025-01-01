images
Grifon R-110 GS светоотражатель серебряный/золотой 110 см

Grifon R-110 GS светоотражатель серебряный/золотой 110 см

Grifon
Артикул: NVF-2351

Grifon R-110 GS – двухсторонний отражатель золото/серебро на пружине.

Диаметр диска 110 см. Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол. Вес - 0,5 кг.

Описание

Grifon R-110 GS светоотражатель серебряный/золотой 110 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой
Арт. OLE-1268
FST FH1 гибкий держатель с одной клипсой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

FST FH1 – прочный гибкий держатель с одной клипсой.

Предназначен для использования с различными системами крепления. Штанга фиксируется в выбранном положении. Длина - 50 см.

1 400 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Арт. VBR-135
Falcon Eyes MC-1048 зажим для установки отражателя
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Зажим для отражателя предназначен для фиксации отражателя на стойке. Простота и функциональность данного зажима позволяет легко его устанавливать на любую студийную стойку или журавль. Зажим имеет стандартный диаметр студийной стойки (посадочный адаптер 5/8 дюйма - 16 мм)

-15 %690 ₽
580 ₽
В корзину
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
Арт. OLE-0826
FST RD051 отражатель 5 в 1 размер 80 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

FST RD051 – круглый отражатель с пятью поверхностями (белая, черная, серебристая, золотая и на просвет). Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. В сложенном виде компактен и удобен для транспортировки. Отражатель комплектуется сумкой с круговой застежкой-молнией и ручкой для переноски. Размер – 80 см.

1 420 ₽
В корзину
FST 1008 SUPER WHITE фон бумажный белый 2,72х11 м
Арт. NVF-7135
FST 1008 SUPER WHITE фон бумажный белый 2,72х11 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST SUPER WHITE 1008 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. Цвет – белый. 

5 990 ₽
В корзину

Видео

Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы и хитрости по фотосъемке с дымовыми шашками
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Как пользоваться моноподом
Как пользоваться моноподом
Алекс Кернс
Алекс Кернс
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера