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Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками
Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками

Falcon Eyes RRK-3648 HL отражатель 5 в 1 размером 90х120 см с ручками

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8968

Falcon Eyes RRK-3648 HL – комплект отражателей с ручкой 5 в 1.

Отражающие поверхности пяти цветов: золотистая, серебристая, просветная, белая и черная. Размер – 90x120 см.

Описание

Отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечивает комфортных условий для создания снимков. Незаменимый аксессуар при работе с естественным освещением.

Лайт-диск имеет стальной упругий каркас, который прошит по периметру капроновым карманом. Две рукоятки, закрепленные на каркасе, оборудованы отверстиями с резьбой 1/4", это позволяет закрепить его на штативах, стойках или любых других опорах, без использования специального держателя.

Диаметр отражателя в сложенном виде – 43 см. Комплектуется чехлом.

Комплектация

  • Отражатель Falcon Eyes RRK-3648 HL.
  • Чехол.

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