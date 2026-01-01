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Raylab BT2 стойка с перекладиной для крепления пластикового фона
Raylab BT2 стойка с перекладиной для крепления пластикового фона
Raylab BT2 стойка с перекладиной для крепления пластикового фона

Raylab BT2 стойка с перекладиной для крепления пластикового фона

Raylab
Артикул: DAN-7713

Стойка с перекладиной Raylab BT2 для крепления пластикового фона.

Система установки фона состоит из стойки и перекладины. Используется для крепления пластиковых, светоотражающих или бумажных фонов. Удобная мобильная конструкция подходит для работы в студии и на выезде. 

Описание

Комплект для установки фона имеет компактный размер и идеально подходит для установки пластиковых фонов или фонов из любого другого материала. В комплекте идут 2 прищепки для крепления фона.

Включает в себя трехсекционную стойку, максимальная высота которой составляет 200 см, и перекладину, состоящую из двух частей по 70 см каждая. Таким образом максимальная ширина подвешиваемого фона составляет не более 140 см.

Характеристики стойки:

  • максимальная рабочая высота - 200 см
  • диаметр колен стойки - 22, 19, 16 мм
  • длина опор треноги - 50 см
  • диаметр опор - 16 мм
  • материал - алюминий

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