Raylab BT2 стойка с перекладиной для крепления пластикового фона

Комплект для установки фона имеет компактный размер и идеально подходит для установки пластиковых фонов или фонов из любого другого материала. В комплекте идут 2 прищепки для крепления фона.
Включает в себя трехсекционную стойку, максимальная высота которой составляет 200 см, и перекладину, состоящую из двух частей по 70 см каждая. Таким образом максимальная ширина подвешиваемого фона составляет не более 140 см.
Характеристики стойки:
- максимальная рабочая высота - 200 см
- диаметр колен стойки - 22, 19, 16 мм
- длина опор треноги - 50 см
- диаметр опор - 16 мм
- материал - алюминий