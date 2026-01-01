Raylab BT2 стойка с перекладиной для крепления пластикового фона

Описание

Комплект для установки фона имеет компактный размер и идеально подходит для установки пластиковых фонов или фонов из любого другого материала. В комплекте идут 2 прищепки для крепления фона.

Включает в себя трехсекционную стойку, максимальная высота которой составляет 200 см, и перекладину, состоящую из двух частей по 70 см каждая. Таким образом максимальная ширина подвешиваемого фона составляет не более 140 см.



Характеристики стойки: