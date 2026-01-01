images
Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый

Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый

Derufa
Артикул: NVF-8732

Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.


Описание

При нанесении краска образует эластичную, особо стойкую к мытью и истиранию матовую поверхность. Практически не имеет запаха. Также ее отличает высокая укрывистость. Одно ведро краски позволяет покрыть в один слой 70-75 кв.м подготовленной поверхности.

Также обращаем ваше внимание на то, что есть возможность производства краски точно в требуемый цвет и тон существующих декораций, тканей, мебели. Сроки производства и поставки 3-5 дней.

Доставка краски в осенне-зимний период, когда температура окружающего воздуха опускается ниже ноля градусов, осуществляется транспортными компаниями, которые выполняют перевозки с условием «терморежим» (температура при перевозке всегда выше +5 градусов). Такой режим предотвращает замерзание краски и сохранение всех ее свойств и характеристик.

Несмотря на то, что такая доставка может быть несколько дороже и придется доплатить некоторую сумму, мы настоятельно рекомендуем это сделать, так как из-за заморозки краска может потерять свои уникальные свойства.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный
Арт. DAN-7573
Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Raylab 009 Black фон бумажный 2.72x11 м черный.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 430 ₽
В корзину
Derufa Chroma Key CGR73 хромакейная краска под колер для циклорамы
Арт. DAN-1771
Derufa Chroma Key CGR73 хромакейная краска под колер для циклорамы
Под заказ 1-3 дня

Хромакейная краска Derufa Chroma Key вододисперсионная, под колер CGR73.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагоустойчивостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведра объемом 9 литров. Цвет CGR73.

28 260 ₽
Заказать
-10 %
Vibrantone VBRT1201 White 01 фон бумажный 1,35x11м цвет белый
Vibrantone VBRT1201 White 01 фон бумажный 1,35x11м цвет белый
Арт. DAN-5784
Vibrantone VBRT1201 White 01 фон бумажный 1,35x11м цвет белый
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 14 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT1201 White 01, размер - 1,35x11 м, цвет - белый.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.


-10 %2 490 ₽
2 240 ₽
В корзину
Manfrotto FF3248 TELSCPIC POST EXT.FRM расширяемый ограничитель 85-203 см для потолочных систем
Арт. DAN-1961
Manfrotto FF3248 TELSCPIC POST EXT.FRM расширяемый ограничитель 85-203 см для потолочных систем
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto FF3248 кронштейн удлинительный телескопический для подвесной системы.

Регулируется по высоте. С обоих торцов имеются крепежные гнезда ''мама'' с предохранительными винтами и запорными рычагами. Предохранительный винт имеет защелку с кнопкой освобождения. Диапазон регулировок - 85-203 см. Предусмотрена допустимая нагрузка от 1,5 кг до 12 кг.

67 790 ₽
В корзину
Manfrotto 156BLB стойка 123 см для оборудования
Manfrotto 156BLB стойка 123 см для оборудования
Manfrotto 156BLB стойка 123 см для оборудования
Арт. OLE-0618
Manfrotto 156BLB стойка 123 см для оборудования
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto 156BLB – профессиональная алюминиевая четырехсекционная стойка. Прекрасно подойдет для установки студийного оборудования и фонового света. Высота варьируется от 40 до 123 см, максимальная нагрузка, кг – 1,5.

16 290 ₽
В корзину

Видео

Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Доротея Ланж
Доротея Ланж
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.