Fotokvant BOX-80LED фотобокс c LED освещением 80x80 см

Комплект постоянного света FST FK-LED6060.
Комплект на базе светодиодной лампы мощностью 50Вт (световой поток аналогичен люминесцентной лампе мощностью 250 Вт) и софтбокса 60х60 см в комплекте со стойкой.
Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей на 160 светодиодов, крепящихся внутри фотобокса. Индекс цветопередачи 84.3 CRI.
В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом.
Характеристики:
Benro T560EX+MH2N штатив c фото-видео головой и держателем для смартфона- идеальный выбор для всех, кто снимает креативный контент. Его по достоинству оценят фотографы, видеографы, блогеры и просто любители снимать потрясающие сюжеты. Максимальная высота, см – 143 Допустимая нагрузка, кг – 2,5
Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.
Fotokvant RHR KIT-125 телескопический держатель до 125 см для отражателей и раскладных фонов. Двухсекционная телескопическая перекладина для крепления фона или отражателя. Минимальная длина - 54 см, максимальная длина - 125 см. Устанавливается на студийную стойку с размером шпигота 5/8" (16 мм) или с помощью переходника (входит в комплект) на штатив. Имеет два зажима, шпигот - 16 мм с резьбой 1/4". Секции изготовлены из алюминиевых трубок диаметром 16, 19 мм. Вес - 0,5 кг.
Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м.
Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.
Yongnuo Speedlite YN968N II вспышка накамерная
Особенностью данной вспышки является светодиодная подсветка, находящаяся в основании головки. Ипользовать подсветку можно при съёмке видео в условиях низкой освещённости.
Вспышка Yongnuo YN968Т II для фотоаппратов системы Nikon.
Можно использовать как ведущей (Master), так и ведомой (Slave).
Для поддержки TTL и HSS подойдут синхронизаторы Yongnuo YN-622N-TX и Yongnuo YN-622N II
Штатив с несъемной видеоголовой Weifeng WT-3130.
Легкий и компактный трехсекционный штатив, идеально подходит для большинства компактных камер весом до 2,5 кг. Оснащен несъемной видеоголовой. Максимальная высота - 125 см.
Kupo KS060 16 mm Socket w/1/4" Thread - переходник-фиксатор для стойки 5/8" на 1/4".
Переходник для установки оборудования с посадочным местом под резьбу (мама) 1/4" на стойки диаметром посадочного места (папа) 5/8".
Переходник имеет пдпружиненый зажимной винт.
Работай с цветом без бликов