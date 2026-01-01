Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Описание

Пульт-радиосинхронизатор X3 благодаря функции TCM, позволяющей мгновенно и без усилий передавать параметры экспозиции из режима TTL в ручной режим.

X3 оборудован надежным креплением, обеспечивающим удобство и максимальную надежность установки. Попрощайтесь с хлопотами при подготовке к съемке. Устройство легко устанавливается в горячий башмак, поэтому вы можете сосредоточиться на съемке, а не на настройке.

Используя передовую систему беспроводного управления Godox Wireless X, работающую на частоте 2,4 ГГц, X3 обеспечивает легкое и надежное управление вашими осветительными приборами Godox. Функция сканирования свободного канала предотвращает помехи от других пользователей, работающих рядом. Кроме того, особое внимание заслуживает функция беспроводной синхронизации. Одним нажатием кнопки можно легко подключить X3 к нашей новой ретро-вспышке.

С X3 вы можно управлять осветительными приборами так, как удобно. Используя интуитивно понятный сенсорный экран или привычные кнопки с тактильной отдачей. Стильный и современный сенсорный экран с продуманным пользовательским интерфейсом позволяет легко настраивать значения параметров и выбирать режимы. А в холодное время года можно снимать в перчатках, легко регулируя параметры с помощью кнопок на боковой стороне корпуса.

Оснащенный литиевым аккумулятором, X3 всегда готов к работе. Благодаря разъему USB-C, встроенный аккумулятор быстро заряжается от 0 до 100 % всего за 2 часа. Через разъем USB-C можно также легко обновлять прошивку.

Характеристики: