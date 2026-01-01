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-10 %
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon
Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon

Godox
Артикул: MTG-2925

Godox X3-N TTL пульт-радиосинхронизатор для Nikon. Новый пульт-радиосинхронизатор X3 с минималистичным дизайном и сенсорным дисплеем, который полностью меняет представление о беспроводном управлении вспышками и позволяет поднять эффективность съемки на новый уровень. X3 идеально подходит для использования как в помещении, так и на улице в условиях яркого солнечного света или недостаточной освещенности.

Описание

Пульт-радиосинхронизатор X3 благодаря функции TCM, позволяющей мгновенно и без усилий передавать параметры экспозиции из режима TTL в ручной режим. 

X3 оборудован надежным креплением, обеспечивающим удобство и максимальную надежность установки. Попрощайтесь с хлопотами при подготовке к съемке. Устройство легко устанавливается в горячий башмак, поэтому вы можете сосредоточиться на съемке, а не на настройке.

Используя передовую систему беспроводного управления Godox Wireless X, работающую на частоте 2,4 ГГц, X3 обеспечивает легкое и надежное управление вашими осветительными приборами Godox. Функция сканирования свободного канала предотвращает помехи от других пользователей, работающих рядом. Кроме того, особое внимание заслуживает функция беспроводной синхронизации. Одним нажатием кнопки можно легко подключить X3 к нашей новой ретро-вспышке.

С X3 вы можно управлять осветительными приборами так, как удобно. Используя интуитивно понятный сенсорный экран или привычные кнопки с тактильной отдачей. Стильный и современный сенсорный экран с продуманным пользовательским интерфейсом позволяет легко настраивать значения параметров и выбирать режимы. А в холодное время года можно снимать в перчатках, легко регулируя параметры с помощью кнопок на боковой стороне корпуса.

Оснащенный литиевым аккумулятором, X3 всегда готов к работе. Благодаря разъему USB-C, встроенный аккумулятор быстро заряжается от 0 до 100 % всего за 2 часа. Через разъем USB-C можно также легко обновлять прошивку.

Характеристики:

  • Источник питания Аккумулятор 3.7В 850мАч
  • Время зарядки ≈2ч
  • Время работы в режиме ожидания ≈7 дней
  • TTL автовспышка Да
  • Ручной режим вспышки Да
  • Стробоскопическая вспышка Да
  • Высокоскоростная синхронизация Да
  • Синхронизация по передней шторке Да
  • Синхронизация по задней шторке Да
  • Компенсация экспозиции вспышки +3EV, с шагом 1/3 EV
  • Моделирующая лампа вспышки Управление моделирующей лампой с помощью синхронизатора
  • Звуковая индикация Управление звуковой индикацией при срабатывании вспышки
  • Настройка ZOOM Регулировка значения ZOOM передатчиком автоматически или вручную от 24 до 200 мм
  • Функция TCM Преобразование значения мощности режима TTL в значение мощности для режима M
  • Обновление прошивки Обновление через порт USB Type-C
  • Функция памяти Настройки сохраняются через 2 секунды после последней операции и восстанавливаются после перезапуска
  • Дисплей Сенсорный ЖК-дисплей с регулировкой яркости подсветки
  • Дистанция срабатывания (приблизительно) 0-100 м
  • Встроенный беспроводной модуль 2.4ГГц
  • Каналы 32
  • Беспроводные идентификаторы OFF/01-99
  • Группы A-F, 0-9
  • Размеры 41х47х39мм
  • Вес нетто 48 г

Комплектация

  • Пульт-радиосинхронизатор Godox X3-N х1
  • Кабель USB - USB-C х1
  • Футляр х1

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